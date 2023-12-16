Вето Австрии преодолено? Что будет с новым пакетом санкций ЕС против РФ

У ЕС есть шанс принять документ до конца года

Австрия перестала сопротивляться окончательному принятию 12-го пакета санкций против России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем X, Вена отозвала своё блокирование санкционного пакета, а потому теперь он, как ожидается, должен быть принят на этой неделе.

Стоит отметить, что издание EUObserver со ссылкой на источник среди европейских дипломатов сообщает, что Австрия накануне воспользовалась своим правом "на изучение" юридического текста, чем по факту заблокировала дальнейшее продвижение документа.

Источник издания сообщил, что на самом деле в Вене воспользовались этим механизмом как рычагом давления на Киев, который включил их Raiffeisen Bank в список спонсоров войны. Этот банк продолжает работать в России и получать там миллиардную прибыль, чем позволяет российским элитам пользоваться возможностью выводить средства за границу, что стало большой проблемой после отключения страны-оккупанта от SWIFT.

Издание сообщает, что это похоже на ситуацию с блокированием 11-го пакета санкций со стороны Венгрии из-за того, что в этот список по аналогичной причине попал их банк OTP. Блокирование продолжалось, пока его не исключили из списка.

Будет ли исключен Raiffeisen из списка спонсоров войны пока не известно, как и то, на каких условиях Вена согласилась отозвать свое вето.

Как сообщалось ранее, Австрия дала формальное одобрение 14 декабря, когда там заявили, что "приветствуют решение ЕС" по согласованию нового пакета санкций против России. Однако спустя день она заблокировала его.