Есть "план Б": Финляндия предложила новый вариант финпомощи Украине от ЕС

Финский чиновник выразил свою обеспокоенность разобщенностью Европы и вето Венгрии

Власти Финляндии придумали способ, как продолжить финансирование помощи Украине. Страна предложила выделить 80 млрд евро из Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Об этом сообщил глава центробанка Финляндии Олли Рена. Идею он озвучил в интервью Bloomberg.

Он считает, что Европейский стабилизационный механизм может стать "планом Б" по вопросу помощи Украине. Ведь ЕС еще не принял решение о продолжении финансирования.

"У нас нет неотложной потребности в ESM на финансовых рынках, но есть глубокая, экзистенциальная необходимость по Украине. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", — сказал Рен.

Финский чиновник выразил свою обеспокоенность разобщенностью Европы и вето Венгрии, которая, по его мнению, "идет своим путем".

Стоит отметить, что Европейский стабилизационный механизм был разработан в 2012 году. Он рассматривался в Брюсселе и Берлине как потенциальный инструмент поддержки восстановления Украины. Этот механизм имеет наибольший уплаченный капитал среди всех международных институций — чуть более 80 млрд евро. Кроме того, есть дополнительный капитал, который может быть использован, в размере около 620 млрд евро.

Олли Рен заявил, что поддерживает использование замороженных активов центробанка РФ в пользу Украины. Речь идет о 260 млрд евро в виде ценных бумаг и наличных денег.

Напомним, что Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите в середине декабря. Но власти Венгрия ветировала данное решение.

Теперь вопрос помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля.

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