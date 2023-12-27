Не люблять Угорщину та Білорусь: як українці ставляться до сусідніх країн

Росію не включили до списку для голосування

Соціологічне дослідження показало, що українці позитивно ставляться до більшості країн-сусідів. Лідером антирейтингу стала Білорусь, негативне ставлення до якої висловили 78% респондентів.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова проводив опитування з 8 по 15 грудня 2023 року та опублікував результати на своєму сайті. Респондентам ставили питання щодо їхнього ставлення до сусідів України, за винятком РФ.

Серед "нелюбих" країн виявилася Угорщина. 46% опитаних зізналися про своє негативне ставлення до цієї держави. Ще 27% заявили про свою нейтральність.

Польща позитивно сприймається 66% респондентів. Ще 22% нейтрально ставляться до цієї країни, і лише 8% негативно.

Позитивно про Молдову висловилися 49,5% опитаних. Негативне ставлення до країни мають лише 8% респондентів. Приблизно такі ж показники актуальні й для Румунії – 47% та 9% відповідно.

До Словаччини позитивне ставлення у 38,5% опитаних українців. Стільки ж говорять про нейтральне сприйняття цієї країни.

України майже до всіх ставляться позитивно

Зазначимо, що українців не опитували про їхнє ставлення до РФ. Але запитали, як вони сприймають співагресора Білорусь. Про негативне ставлення заявили 78% респондентів. Про нейтральне сприйняття розповіли 12% опитаних. Згідно з результатами опитування, це найвищий показник негативного ставлення та найменші нейтрального й позитивного.

Думка респондентів щодо ставлення інших країн до населення України

Більша частина опитаних (51%) вважає, що Польща позитивно ставиться до нашої країни. Ще 13% респондентів упевнені в негативному сприйнятті України поляками.

Згідно з результатами опитування, лише 17% опитаних вважають, що угорці добре ставляться до українців. А ось 37% впевнені у протилежному.

Населення Білорусі негативно ставиться до України на думку 61% респондентів. У те, що наші сусіди добре ставляться до нас, вірить лише 7% опитаних.

Раніше "Телеграф" писав, як би українці проголосували на виборах президента 1991 року. Опитування проводило КМІС.