Не люблять Угорщину та Білорусь: як українці ставляться до сусідніх країн
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Росію не включили до списку для голосування
Соціологічне дослідження показало, що українці позитивно ставляться до більшості країн-сусідів. Лідером антирейтингу стала Білорусь, негативне ставлення до якої висловили 78% респондентів.
Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова проводив опитування з 8 по 15 грудня 2023 року та опублікував результати на своєму сайті. Респондентам ставили питання щодо їхнього ставлення до сусідів України, за винятком РФ.
Серед "нелюбих" країн виявилася Угорщина. 46% опитаних зізналися про своє негативне ставлення до цієї держави. Ще 27% заявили про свою нейтральність.
Польща позитивно сприймається 66% респондентів. Ще 22% нейтрально ставляться до цієї країни, і лише 8% негативно.
Позитивно про Молдову висловилися 49,5% опитаних. Негативне ставлення до країни мають лише 8% респондентів. Приблизно такі ж показники актуальні й для Румунії – 47% та 9% відповідно.
До Словаччини позитивне ставлення у 38,5% опитаних українців. Стільки ж говорять про нейтральне сприйняття цієї країни.
Зазначимо, що українців не опитували про їхнє ставлення до РФ. Але запитали, як вони сприймають співагресора Білорусь. Про негативне ставлення заявили 78% респондентів. Про нейтральне сприйняття розповіли 12% опитаних. Згідно з результатами опитування, це найвищий показник негативного ставлення та найменші нейтрального й позитивного.
Думка респондентів щодо ставлення інших країн до населення України
Більша частина опитаних (51%) вважає, що Польща позитивно ставиться до нашої країни. Ще 13% респондентів упевнені в негативному сприйнятті України поляками.
Згідно з результатами опитування, лише 17% опитаних вважають, що угорці добре ставляться до українців. А ось 37% впевнені у протилежному.
Населення Білорусі негативно ставиться до України на думку 61% респондентів. У те, що наші сусіди добре ставляться до нас, вірить лише 7% опитаних.
Раніше "Телеграф" писав, як би українці проголосували на виборах президента 1991 року. Опитування проводило КМІС.