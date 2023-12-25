Чорновіл VS Кравчук: українці відповіли, кого б обрали президентом зараз

Історія могла б бути інакшою

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів у річницю перших президентських виборів в Україні у 1991 році опитування українців щодо того, кого б вони обрали зараз. У вибірку також ввійшли громадяни нашої держави, які на момент перших виборів були повнолітніми, тобто особисто знайомі з передвиборчою кампанією кандидатів.

Цьогорічні результати опитування показали інші тенденції, у якій першість отримав Вʼячеслав Чорновіл. Про це інформує КМІС, додаючи, що опитували громадян у розрізі альтернативної історії "де ми звернули не туди?".

Зауважимо, що Леонід Кравчук 32 роки тому набрав 62%, а В'ячеслав Чорновіл — 23%. А от серед нинішніх українців зараз 74% проголосували б за Чорновола та лише 13% — за Кравчука.

При цьому у вибірці серед тих, хто у 1991 році мав право голосу, різниця ще більша – 81% Чорновола та 10% – за Кравчука.

У регіонах більшість населення проголосували б за Чорновола. Відносно найбільше – на заході (86% серед усіх респондентів) і в центрі (80%). Водночас на півдні 58% серед усіх респондентів підтримали б Вʼячеслава Чорновола (Леоніда Кравчука – 17%), на сході – 63% (Леоніда Кравчука – 28%).

Раніше "Телеграф" зробив добірку фотографій, де показав, як усі президенти України виглядали в молодості і як виглядають зараз. Варто зазначити, що деякі з них просто змінилися до невпізнанності.