Ганьба року. Могила президента Леоніда Кравчука в Києві — у жахливому стані (фото і відео)

Політик помер ще у травні 2022-го, а йому досі з невідомих причин не встановили пам'ятник

На Алеї слави Байкового кладовища в Києві, де ховають відомих і видатних українців, могила першого президента України Леоніда Кравчука (1991-1994 рр.) перебуває у жахливо занедбаному стані, повідомляє журналіст "Телеграфу". Схоже, що на місці поховання збираються встановити пам'ятник чи меморіал, але облаштування з невідомих причин призупинилось.

Примітно, що поряд із Кравчуком поховані екскерівник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та ще три працівники МВС, які трагічно загинули у січні 2023-го в авіакатастрофі у Броварах під Києвом. Їхні поховання — з пам'ятниками, і видно, що за ними доглядають.

Як відомо, Кравчук помер 10 травня 2022 року. Тобто, вже півтора року тому. Перший президент був одружений з Антоніною Кравчук (у дівоцтві — Мішура), яка народилася 2 листопада 1935 р. У пари 21 липня 1959 р. народився син — Олександр. Також у політика залишилися онука Марія та онук Андрій, а також є правнучка Олена.

Зовсім поряд з могилою Кравчука встановили шикарний пам`ятник Юхиму Звягільському

Нагадаємо, на Алеї слави України на Байковому поховані знаменитості різних епох: відомі музиканти, художники, письменники, спортсмени, науковці і політики з чиновниками.

Пам`ятники керівництву МВС, що загинуло в авіатрощі у Броварах

Алея слави на Байковому кладовищі

Офіційно саме ця локація — єдине місце на всьому цвинтарі, де все ще залишились вільні ділянки під нові поховання. Але тільки для видатних особистостей. Тих, хто не увійшов до цієї когорти, можна хіба що підхоронити в могилу до родичів.

Деякі надгробки цвинтаря різко контрастують із могилою Кравчука

Лежачий хрест, тріщини і вода

Зазначимо, Байковий цвинтар — є пам'яткою історії та культури. Одне з найстаріших кладовищ столиці, які збереглися в місті. Офіційно ховати небіжчиків тут почали ще 1834 року. Загальна площа — 72,47 га.

Офіційна церемонія прощання з першим президентом у Києві була помпезною

Свою нинішню назву кладовище отримало в імперські часи від прізвища генерал-майора Сергія Байкова (героя армії рф у двох війнах — Французько-російської війни 1812 року та російсько-турецької 1828-1829 рр.). Ця земля спочатку була у його приватній власності.

Вхід на Алею слави, вул.Байкова, 6. Часом тут проходять екскурсії. А ремонт забору триває з літа

Початкова назва кладовища — Новостроєнське. Перші поховання тут здійснювала лютеранська громада Києва.

Біля Алеї слави ще є вільні місця під нові поховання. Але це - для "обраних"

Як повідомлялось, нещодавно у Києві після гучного розголосу взялися за ремонт єдиного у місті крематорію на території Байкового кладовища.

Також "Телеграф" писав, що у Биківні під Києвом планують створити Національний військовий меморіальний цвинтар із загальною площею у 100 гектарів. Київська міська рада вже відвела для майбутнього кладовища ділянку землі.