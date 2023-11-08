Могильний конфлікт: чому в Україні досі немає Національного військового меморіального цвинтаря

Єдиний військовий цвинтар повинен був почати будуватися ще з 2014 року

Ідею створення Національного військового меморіального цвинтаря в Україні почали розглядати ще влітку 2022 року. Проте з того часу є серйозні розбіжності між Міністерством ветеранів, Офісом президента і сім’ями загиблих захисників.

Спочатку була ідея створення цвинтаря саме для героїв Маріуполя. Але згодом стало зрозуміло, що війна триватиме довго і потрібне будівництво меморіалу не тільки для азовців та для героїв Маріуполя. Про це повідомила керівник патронатної служби "Азова" Олена Толкачова, пише "Українська правда".

"Ми розпочали діалог із владою з приводу будівництва Національного військового меморіального цвинтаря, який мав почати будуватися ще з 14 року. Спочатку у нас начебто б налагоджувалося нормальне співробітництво. Ми розглядали різні ділянки разом із Міністерством ветеранів. Знайшли у Биківнянському лісі. Потім був поданий законопроект на розгляд Верховної Ради про створення на цьому місці меморіального цвинтаря. Він був проголосований і переданий президенту на підпис ", — зазначила Толкачова.

Упродовж тривалого часу президент не підписував закон. Потім Міністерство ветеранів заявило, що цвинтаря на тому місці не буде, а розглядатимуть інші ділянки. Причиною цього стали застереження з боку Інституту національної пам’яті. Як зазначалося, при облаштуванні цвинтаря можна натрапити на останки репресованих, і тоді це затягнеться ще багато років.

Водночас за погодженням ділянки з Міністерством ветеранів, звернення було подано до всіх відповідних органів. Тоді й Інститут національної пам’яті схвалив.

"Або Інститут національної пам’яті не так зрозумів, або Міністерство ветеранів неправильно надало запит, але зараз конфлікт. Конфлікт між Міністерством ветеранів, Офісом президента та сім’ями загиблих захисників. Через те, що, даруйте, морочили голови сім’ям більше півтора року, не могли адекватно підійти до вирішення питання", — пояснила керівник патронатної служби "Азова".

З боку сімей є обурення щодо того, що урни з прахом їхніх загиблих рідних зберігаються прямо в них удома. При цьому в патронатній службі зберігається велика кількість урн, оскільки деякі сім’ї боялися їх забирати, оскільки це важко — тримати вдома прах своєї дитини чи батька.

"Я взагалі не розумію, в чому така проблема. Побудувати цвинтар – це не будувати багатоповерхівку чи якийсь величезний торговий центр", - зазначила Толкачова.

Вона також вважала, що, можливо, влада не хоче спільного військового цвинтаря, щоб не шокувати громадськість кількістю загиблих. Наразі Толкачова наголошує на некомпетентності влади в цьому питанні.

"Так, у мене була така думка. Але я бачу, що справа просто в некомпетентності чиновників, у їхній слабкості, у їхній незацікавленості робити щось із такою ініціативою. Це якась, можливо, інституційна неспроможність не чиновників, а цілих міністерств вирішувати такі складні питання", — підсумувала співрозмовниця видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 квітня 2023 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект про Національний військовий меморіальний цвинтар для українських захисників.