Могильный конфликт: почему в Украине до сих пор нет Национального военного мемориального кладбища

Единое военное кладбище должно было начать строиться еще с 2014 года

Идею создания Национального военного мемориального кладбища в Украине начали рассматривать еще летом 2022 года. Однако с тех пор по этому поводу есть серьезные разногласия между Министерством ветеранов, Офисом президента и семьями погибших защитников.

Изначально была идея создания кладбища именно для героев Мариуполя. Но со временем стало понятно, что война будет длиться долго и необходимо строительство мемориала не только для азовцев и для героев Мариуполя. Об этом сообщила руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, пишет "Украинская правда".

"Мы начали диалог с властями по поводу строительства Национального военного мемориального кладбища, которое должно было начать строиться еще с 14 года. Сначала у нас вроде бы налаживалось нормальное сотрудничество. Мы рассматривали разные участки вместе с Министерством ветеранов. Нашли в Быковнянском лесу. Была создана визуализация. Затем был представлен законопроект на рассмотрение Верховной Рады о создании на этом месте мемориального кладбища. Он был проголосован и передан президенту на подпись", — отметила Толкачева.

В течение долгого времени президент не подписывал закон. Затем Министерство ветеранов заявило, что кладбища на том месте не будет, а рассматривать будут другие участки. Причиной тому стали оговорки со стороны Института национальной памяти. Как отмечалось, при обустройстве кладбища можно наткнуться на останки репрессированных и тогда это затянется еще на много лет.

В то же время, при согласовании участка с Министерством ветеранов, обращения были поданы во все соответствующие органы. Тогда и Институт национальной памяти дал одобрение.

"Или Институт национальной памяти не так понял, или Министерство ветеранов неправильно дало запрос, но сейчас конфликт. Конфликт между Министерством ветеранов, Офисом президента и семьями погибших защитников. Из-за того, что, извините, морочили головы семьям больше полутора лет, не могли адекватно подойти к решению вопроса", — объяснила руководитель патронатной службы "Азова".

Со стороны семей есть возмущения насчет того, что урны с прахом их погибших родных хранятся прямо у них дома. При этом в патронатной службе хранится большое количество урн, поскольку некоторые семьи боялись их забирать, так как это тяжело — держать дома прах своего ребенка или отца.

"Я вообще не понимаю, в чем такая проблема. Построить кладбище – это не строить многоэтажку или какой-то огромный торговый центр", — отметила Толкачева.

Она также считала, что, возможно, власти не хотят общего военного кладбища, чтобы не шокировать общественность количеством погибших. Сейчас Толкачева отмечает некомпетентность власти в этом вопросе.

"Да, у меня было такое мнение. Но я вижу, что дело просто в некомпетентности чиновников, в их слабости, в их незаинтересованности делать что-то с такой инициативой. Это некая, возможно, институциональная несостоятельность не чиновников, а целых министерств решать такие сложные вопросы", — подытожила собеседница издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 апреля 2023 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о Национальном военном мемориальном кладбище для украинских защитников.