Вандалы регулярно наведываются на столичные кладбища

В четверг, 2 ноября, в столице прошла очередная сессия Киевсовета. Во время заседания перед собравшимися выступила мать погибшего в бою украинского защитника Владислава Литвиненко.

Женщина рассказала о ситуации с захоронением павших воинов в столице, а также об актах вандализма. Об этом сообщает телеканал "Киев 24".

По словам Веры Литвиненко, с могил павших азовцев очень часто воруют флаги. Также она заявила, что в Киеве на кладбищах наблюдается печальная ситуация, так как мест для захоронений практически нет.

"Мы с семьями погибших побывали на всех кладбищах столицы. И то, что мы увидели нельзя назвать почестным погребением героев-защитников. На столичных кладбищах практически нет мест. Могилы военных вперемешку с цивильными. Такая же ситуация и в колумбарии", — отметила мать погибшего героя.

Кроме этого, женщина заявила, что погибшие в боях защитники-киевляне "рассеяны" по всем кладбищам Киева, а не захоронены в одном месте.

Владислав Литвиненко — старший солдат, разведчик ОЗСП "Азов" Нацгвардии. Боец погиб 23 марта 2022 года во время артобстрела российскими оккупантами позиций защитников при выполнении боевых задач в Мариуполе.

Напомним, в Киеве хотят создать аналог Арлингтонского национального кладбища в США, чтобы достойно почтить память защитников, погибших не только на полях российско-украинской войны, но и в другие периоды истории. Для этого уже подготовлен соответствующий законопроект.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве второй раз обокрали могилу легендарного пилота "Джуса". Пользователи социальных сетей ожидаемо бурно отреагировали на новость о краже шевронов с могилы героя. Некоторые предположили, что к этому могут быть причастны подростки, которые таким образом "развлекаются".