Вандали регулярно навідуються на столичні цвинтарі

У четвер, 2 листопада, у столиці відбулася чергова сесія Київради. Під час засідання перед присутніми виступила мати загиблого в бою українського захисника Владислава Литвиненка.

Жінка розповіла про ситуацію із похованням полеглих воїнів у столиці, а також про акти вандалізму. Про це повідомляє телеканал "Київ-24".

За словами Віри Литвиненко, з могил полеглих азовців дуже часто крадуть прапори. Також вона заявила, що в Києві дуже сумна ситуація спостерігається на кладовищах, адже місць для поховань практично немає.

"Ми з родинами загиблих воїнів побували на всіх цвинтарях столиці. І те, що ми побачили не можна назвати почесним похованням героїв-захисників. На столичних кладовищах місця майже немає. Могили військових упереміш із цивільними. Така ж сама ситуація і в колумбарії", — зазначила мати загиблого. героя.

Крім цього, жінка нагадала, що загиблі в боях захисники-кияни "розпорошені" по всіх кладовищах Києва, а не поховані в одному місці.

Владислав Литвиненко — старший солдат, розвідник ОЗСП "Азов" Нацгвардії. Боєць загинув 23 березня 2022 року під час артобстрілу російськими окупантами позицій захисників під час виконання бойових завдань у Маріуполі.

Нагадаємо, у Києві хочуть створити аналог Арлінгтонського національного цвинтаря в США, щоб гідно вшанувати пам’ять захисників, які загинули не лише на полях російсько-української війни, а й в інші періоди історії. Для цього вже підготовлено відповідний законопроект.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві вдруге обікрали могилу легендарного пілота "Джуса". Користувачі соціальних мереж очікувано бурхливо відреагували на новину про крадіжку шевронів із могили героя. Дехто припустив, що до цього можуть бути причетні підлітки, які таким чином "розважаються".