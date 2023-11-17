Позор года. Могила президента Леонида Кравчука в Киеве — в ужасном состоянии (фото и видео)

Политик умер еще в мае 2022-го, а ему до сих пор по неизвестным причинам не установили памятник

На Аллее славы Байкового кладбища в Киеве, где хоронят известных и выдающихся украинцев, могила первого президента Украины Леонида Кравчука (1991-1994 гг.) находится в ужасном заброшенном состоянии, сообщает журналист "Телеграфа". Похоже, что на месте захоронения собираются установить памятник или мемориал, но обустройство по неизвестным причинам приостановилось.

Примечательно, что рядом с Кравчуком похоронены экс-руководитель МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и еще три сотрудника МВД, трагически погибшие в январе 2023-го в авиакатастрофе в Броварах под Киевом. Их захоронения — с памятниками, и видно, что за ними ухаживают.

Как известно, Кравчук скончался 10 мая 2022 года. То есть уже полтора года назад. Первый президент был женат на Антонине Кравчук (в девичестве — Мишура), которая родилась 2 ноября 1935 г. У пары 21 июля 1959 г. родился сын — Александр. Также у политика остались внучка Мария и внук Андрей, а также есть правнучка Елена.

Совсем рядом с могилой Кравчука установили шикарный памятник Ефиму Звягильскому

Напомним, на Аллее славы Украины на Байковом похоронены знаменитости разных эпох: известные музыканты, художники, писатели, спортсмены, ученые и политики с чиновниками.

Памятники руководству МВД, погибшему в авиакатастрофе в Броварах

Аллея славы на Байковом кладбище

Официально именно эта локация – единственное место на всем кладбище, где все еще остались свободные участки под новые захоронения. Но только для выдающихся личностей. Тех, кто не вошел в эту когорту, можно разве что похоронить в могилу к родственникам.

Некоторые надгробия кладбища резко контрастируют с могилой Кравчука

Лежачий крест, трещины и вода

Отметим, Байковое кладбище является памятником истории и культуры. Одно из старейших кладбищ столицы, сохранившихся в городе. Официально хоронить усопших здесь начали еще в 1834 году. Общая площадь – 72,47 га.

Официальная церемония прощания с первым президентом в Киеве была помпезной

Свое нынешнее название кладбище получило в имперские времена от фамилии генерал-майора Сергея Байкова (героя армии рф в двух войнах — Французско-российской войны 1812 года и российско-турецкой 1828-1829 гг.). Эта земля первоначально была в его частной собственности.

Вход на Аллею славы, ул. Байковая, 6. Иногда здесь проходят экскурсии. А ремонт забора продолжается с лета

Первоначальное название кладбища – Новостроенское. Первые захоронения здесь осуществляла лютеранская община Киева.

У Аллеи славы еще есть свободные места под новые захоронения. Но это – для "избранных"

Как сообщалось, недавно в Киеве после громкой огласки взялись за ремонт единственного в городе крематория на территории Байкового кладбища.

Также "Телеграф" писал, что в Быковне под Киевом планируют создать Национальное военное мемориальное кладбище с общей площадью в 100 гектаров. Киевский городской совет уже отвел для будущего кладбища участок земли.