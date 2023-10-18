Ужас и неуважение: в Киеве после скандала взялись за ремонт единственного крематория

Ремонт крематория в столице разделят на два этапа

Власти Киева затеяли ремонт в КП "Киевский крематорий", который военные прозвали "крематорием ужаса". За две недели планируют привести в порядок оба зала.

Об этом сообщили в Киевском горсовете. А заместитель главы КГГА Петр Пантелеев завил, что критика внешнего вида крематория, который расположен на "Байковом кладбище", вполне справедлива.

Он напомнил, что здание крематория было построено еще в 70-х годах прошлого столетия. Ремонт планировали провести еще в 2021 году, но здания были признаны объектами культурного наследия, ведь создавались по уникальному проекту. Из-за этого возникли сложности и ремонт так и не был начат, но уже выполнены определенные процедуры и исследовательские работы для того, чтобы начать реставрацию в 2024 году.

Сейчас в залах прощания выполняют текущий ремонт, чтобы улучшить внешний вид. Залы будут ремонтировать две недели по очереди. Деньги из бюджета для этого привлекать не будут.

"Критика военных, к которым большое уважение и благодарность, объективна. И мы сейчас максимально оперативно исправляем ситуацию – очищаем, красим, заменяем некоторые элементы. То есть все, что не повлияет на дальнейшую реставрацию, однако улучшит внешний вид помещений, где прощаются с украинскими воинами", – отметил замглавы КГГА.

Напомним, что несколько дней назад руководитель Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева рассказала, что с погибшими воинами прощаются в нечеловеческих условиях. По ее словам, брусчатка у крематория в ужасном состоянии – части из нее нет, а некоторые части заменяют большими глыбами. Главной проблемой является то, что ребята приезжают на костылях и инвалидных колясках, а проехать по такой брусчатке просто невозможно. Залы не отапливаются, на голову капает дождь и падает снег, разбиты окна и не работает ливневка.

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