Жах та неповага: у Києві після скандалу взялися за ремонт єдиного крематорію

Ремонт крематорію у столиці розділять на два етапи

Влада Києва затіяла ремонт у КП "Київський крематорій", який військові прозвали "крематорієм жаху". За два тижні планують упорядкувати обидва зали.

Про це повідомили у Київській міськраді. А заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що критика зовнішнього вигляду крематорію, який розташований на "Байковому цвинтарі", цілком справедлива.

Він нагадав, що будівля крематорію була збудована ще у 70-х роках минулого сторіччя. Ремонт планували провести ще 2021 року, але будівлі були визнані об’єктами культурної спадщини, адже створювалися за унікальним проєктом. Через це виникли складності та ремонт так і не було розпочато, але вже виконано певні процедури та дослідницькі роботи для того, щоб розпочати реставрацію у 2024 році.

Нині у залах прощання виконують поточний ремонт, аби покращити зовнішній вигляд. Зали ремонтуватимуть два тижні по черзі. Гроші з бюджету для цього не залучатимуть.

"Критика військових, до яких велика повага та подяка, об’єктивна. І ми зараз максимально оперативно виправляємо ситуацію – очищуємо, фарбуємо, замінюємо деякі елементи. Тобто все, що не вплине на подальшу реставрацію, проте покращить зовнішній вигляд приміщень, де прощаються з українськими воїнами", – зазначив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що кілька днів тому керівник Патронатної служби "Ангели Азова" Олена Толкачова розповіла, що із загиблими воїнами прощаються у нелюдських умовах. За її словами, бруківка у крематорію у жахливому стані – частини з неї немає, а деякі частини замінюють великими брилами. Головною проблемою є те, що хлопці приїжджають на милицях та інвалідних візках, а проїхати такою бруківкою просто неможливо. Зали не опалюються, на голову капає дощ і падає сніг, розбиті вікна та не працює злив.

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