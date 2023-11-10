Від Кравчука до Зеленського: як виглядали в молодості та як змінилися президенти України (фото)

Деякі з президентів змінилися до невпізнання

Практично всі в нашій країні знають, як виглядає кожен із президентів України, який правив у різні роки. Проте мало хто бачив їх у юнацтві.

"Телеграф" зробив добірку фотографій, де показав, як усі президенти України виглядали в молодості і як виглядають зараз. Варто зазначити, що деякі з них просто змінилися до невпізнанності.

Леонід Кравчук

Перший президент України народився 10 січня 1934 року 1934 року у селі Великий Житин Рівненської області.

У грудні 1991 року від імені України він підписав із президентом росії Борисом Єльциним та головою Ради Республіки Білорусь Станіславом Шушкевичем Біловезькі угоди про розпад СРСР та створення СНД.

Кравчук очолював країну лише 32 місяці – з 1991 по 1994 рік.

Це найкоротший строк серед усіх президентів нашої країни. Великий страйк 1993 року призвів до дострокових виборів президента. Вони пройшли влітку 1994 року.

Влітку 2021 року Кравчук переніс важку операцію на серці. Після цього він перебував у реанімації та був підключений до апарату ШВЛ. Після затяжної хвороби серцево-судинної системи помер 10 травня 2022 року у Мюнхені. Йому було 88 років.

Леонід Кучма

Народився 9 серпня 1938 року у селі Чайкине Чернігівської області.

У 1992-1993 роках був 2-м прем’єр-міністром України. У період із 1994 по 2005 рік був президентом. До речі, Кучма поки що став єдиним президентом України, який пропрацював на посаді два строки поспіль.

Також він був головою контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі у 2015—2018 роках та у 2019—2020 роках.

2000 року президент Кучма підписав закон про скасовування смертної кари в Україні. У грудні 1994 року він підписав "Будапештський меморандум" про неядерний статус України та відмову від ядерної зброї в обмін на гарантії суверенітету з боку США, Великобританії та росії.

Найгучніший скандал, у якому фігурувало ім’я Кучми, був пов’язаний з убивством журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році. Далі був "касетний скандал", коли було оприлюднено записи, зроблені нібито в кабінеті президента, де йшлося про необхідність покарати журналіста. Проте суд не довів причетність Кучми до вбивства Гонгадзе.

Віктор Ющенко

Народився 23 лютого 1954 року в селі Хоружівка Сумської області.

У 1999-2001 роках був прем’єр-міністром України, у 1993-1999 роках головою Національного банку України, а в період з 2005 по 2010 рік Ющенко був третім президентом України. Він прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції.

У ході правління у країні почала діяти нова версія Конституції України. У ній повноваження президента були значно ослаблені, а роль парламенту посилено.

Віктор Ющенко став першим президентом України, який розпустив Верховну Раду та у 2007 році відбулися дострокові вибори.

Будучи при владі, він домагався отримання Плану дій щодо членства в НАТО і влітку 2008 року вже був за крок від цього.

На президентських виборах 2019 року підтримав чинного президента України Петра Порошенка.

Петро Порошенко

Народився 26 вересня 1965 року у місті Болград, Одеська область.

З 23 березня до 3 грудня 2012 року був міністром економічного розвитку та торгівлі України.

Президент України з 7 червня 2014 року по 20 травня 2019 року. Це єдиний президент, котрий на виборах переміг у всіх регіонах України.

Під час його правління відбулася стрімка девальвація гривні у кілька разів, а також спад економіки. Також Порошенко підписав Угоду про Асоціацію з ЄС. За його президентства Україна виконала вимоги для отримання безвізового режиму, і він почав діяти.

Був кандидатом у президенти у 2019 році, але його за результатами виборів оминув Володимир Зеленський. У тому ж 2019 став народним депутатом від партії "Європейська солідарність".

До речі, згідно з рейтингом Forbes у 2020 році Порошенко посів 3 місце серед найбагатших людей України з капіталом 1,4 млрд доларів.

Володимир Зеленський

Народився 25 січня 1978 року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

До свого президентства Зеленський був відомий як шоумен, комік, сценарист, продюсер, телеведучий, пародист тощо.

2019 року він став переможцем на президентських виборах. Тоді пріоритетами своєї команди він назвав припинення вогню на сході країни та повернення "українських Криму та Донбасу".

На президентство Зеленського випало повномасштабне вторгнення росії на територію України. Тоді він оголосив про негайний розрив дипломатичних відносин із росією. Із самого початку великого вторгнення і досі він веде постійні переговори із західними партнерами для постачання техніки та озброєння для бійців ЗСУ.

Віктор Янукович

Янукович неспроста відрізняється і не йде у хронологічному порядку у цьому списку. Він став першим президентом України, який втік із країни, і якого з посади усунув парламент. До чотирьох років правління йому забракло лише кілька днів.

Він народився 9 липня 1950 року у місті Єнакієве Донецької області.

З 2002 по 2005 та з 2006 по 2007 рік був прем’єр-міністром України. З 2003 до 2010 року був головою Партії регіонів. Кандидат на посаду Президента України (2004, 2010).

2010 року Янукович обійняв пост президента країни.

З ініціативи президента із законодавства прибрали згадку про прагнення України інтегруватися в НАТО та додали норму про позаблоковий статус України.

Запам’ятався "лідер" країни також кривавими подіями на Майдані. Тоді під час спроби силового розгону протестувальників у лютому 2014 року загинуло понад сто людей.

Відмова підписати Угоду про асоціацію України з ЄС призвела до початку протестів у Києві. Згодом вони тримали назву Євромайдан. Внаслідок цих протестів Янукович втік із країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися дитячі та юнацькі фотографії головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ці знімки розчулили мережу.