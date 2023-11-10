От Кравчука до Зеленского: как выглядели в молодости и как поменялись президенты Украины (фото)

Некоторые из президентов изменились до неузнаваемости

Практически все в нашей стране знают, как выглядит каждый из президентов Украины, который правил в разные годы. Однако мало кто видел их в юношестве.

"Телеграф" сделал подборку фотографий, в которой показал, как все президенты Украины выглядели в молодости и как выглядят сейчас. Стоит отметить, что некоторые из них изменились просто до неузнаваемости.

Леонид Кравчук

Первый президент Украины родился 10 января 1934 года 1934 года в селе Великий Житин Ровенской области.

В декабре 1991 года от имени Украины он подписал с президентом рф Борисом Ельциным и председателем Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о распаде СССР и создании СНГ.

Кравчук возглавлял страну всего 32 месяца — с 1991 по 1994 год.

Это самый короткий срок среди всех президентов нашей страны. Крупная забастовка в 1993 году привела к досрочным выборам президента. Они прошли летом 1994 года.

Летом 2021 года Кравчук перенес тяжелую операцию на сердце. После этого он находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. После затяжной болезни сердечно-сосудистой системы скончался 10 мая 2022 года в Мюнхене. Ему было 88 лет.

Леонид Кучма

Родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино Черниговской области.

В 1992—1993 годах был 2-м премьер-министром Украины. В период с 1994 по 2005 год был президентом. К слову, Кучма пока стал единственным президентом Украины, который проработал на посту два срока подряд.

Также он являлся председателем контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в 2015—2018 годы и в 2019—2020 годы.

В 2000 году президент Кучма подписал закон об отмене смертной казни в Украине. В декабре 1994 года он подписал "Будапештский меморандум" о неядерном статусе Украины и отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии суверенитета со стороны США, Великобритании и россии.

Самый громкий скандал, в котором фигурировало имя Кучмы, был связан с убийством журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Далее был "кассетный скандал", когда были обнародованы записи, сделанные якобы в кабинете президента, где говорилось о необходимости наказать журналиста. Однако суд не доказал причастность Кучмы к убийству Гонгадзе.

Виктор Ющенко

Родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Сумской области.

В 1999—2001 годах был премьер-министром Украины, в 1993—1999 годах председателем Национального банка Украины, а в период с 2005 по 2010 год Ющенко являлся третьим президентом Украины. Он пришел к власти в результате массовых протестов во время Оранжевой революции.

В ходе правления в стране начала действовать новая версия Конституции Украины. В ней полномочия президента были значительно ослаблены, а роль парламента усилена.

Виктор Ющенко стал первым президентом Украины, который распустил Верховную Раду и в 2007 году произошли досрочные выборы.

Будучи у власти, он добивался получения Плана действий по членству в НАТО и летом 2008 года уже был в шаге от этого.

На президентских выборах 2019 года поддержал действующего президента Украины Петра Порошенко.

Пётр Порошенко

Родился 26 сентября 1965 года в городе Болград, Одесская область.

С 23 марта по 3 декабря 2012 года был министром экономического развития и торговли Украины.

Президент Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года. Это единственный президент, который на выборах победил во всех регионах Украины.

В ходе его правления произошли стремительная девальвация гривны в несколько раз, а также спад экономики. Также Порошенко подписал Соглашение об Ассоциации с ЕС. При его президентстве Украина выполнила требования для получения безвизового режима и он начал действовать.

Был кандидатом в президенты в 2019 году, но его по результатам выборов обошел Владимир Зеленский. В том же 2019 году стал народным депутатом от партии "Европейская солидарность".

К слову, согласно рейтингу Forbes в 2020 году Порошенко занял 3 место среди самых богатых людей Украины с капиталом 1,4 млрд долларов.

Владимир Зеленский

Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог, Днепропетровская область.

До своего президентства Зеленский был известен как шоумен, комик, сценарист, продюсер, телеведущий, пародист и т.д.

В 2019 году он стал победителем на президентских выборах. Тогда приоритетами своей команды он назвал прекращение огня на востоке страны и возвращение "украинских Крыма и Донбасса".

На президентство Зеленского выпало полномасштабное вторжение рф на территорию Украины. Тогда он объявил о немедленном разрыве дипломатических отношений с россией. С самого начала большого вторжения и по сей день он ведет постоянные переговоры с западными партнерами для поставки техники и вооружения для бойцов ВСУ.

Виктор Янукович

Янукович неспроста отличается и не идет в хронологическом порядке в этом списке. Он стал первым президентом Украины, который сбежал из страны, и которого от должности отстранил парламент. До полных четырех лет правления ему не хватило всего несколько дней.

Он родился 9 июля 1950 года в городе Енакиево Донецкой области.

С 2002 по 2005 и с 2006 по 2007 год был премьер-министром Украины. С 2003 по 2010 года являлся председателем Партии регионов. Кандидат на должность Президента Украины (2004, 2010).

В 2010 году Янукович занял пост президента страны.

По инициативе президента по законодательству убрали упоминание о стремлении Украины интегрироваться в НАТО и добавили норму о внеблоковом статусе Украины.

Запомнился "лидер" страны также кровавыми событиями на Майдане. Тогда при попытке силового разгона протестующих в феврале 2014 года погибли более ста человек.

Отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС привел к началу протестов в Киеве. Впоследствии они получили название Евромайдан. В результате этих протестов Янукович сбежал из страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились детские и юношеские фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эти снимки умилили сеть.