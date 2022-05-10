Той, хто знищив СРСР: біографія першого президента незалежної України Леоніда Кравчука

Чим запам’ятався перший президент України

На 89-му році життя, 10 травня, помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук, який стояв біля джерел створення замість СРСР незалежних держав і один із підписантів Біловежської угоди, що поклала край Радянському союзу.

"Телеграф" зібрав що відомо про Леоніда Кравчука.

Народився у Польщі, помер в Україні

Народився Леонід Кравчук 10 травня 1934 року в селі Великий Житин у районі міста Рівного, яке на той момент входило до складу Польщі. У віці 10 років майбутній президент України втратив батька, який загинув у Другій світовій війні.

У 19 років Леонід Кравчук закінчив Рівненський кооперативний технікум за спеціальністю "Бухгалтерський облік", після чого продовжив освіту вже у Київському державному університеті, 1958 року закінчив і його за спеціальністю "Політекономія". В цей же час майбутній глава України одружився.

Два роки Леонід Кравчук пропрацював викладачем у Чернівецькому фінансовому технікумі, а у 1960 році пішов лінією ВЛКСМ, зайнявшись пропагандою та агітацією у Чернівецькому обкомі КПУ. Потім були три роки аспірантури в Академії суспільних наук при ЦК КПРС, став кандидатом економічних наук.

Після навчання залишився у Києві, очоливши відділ агітації та пропаганди вже у ЦК КПРС, потім керував ідеологічним відділом, вступав до активної полеміки з прихильниками незалежності України.

Всього за 2 з невеликим роки, з 1989 по 1991-й, Леонід Кравчук зробив карколомну кар’єру, з секретаря ЦК КПУ став фактично першою особою в державі.

Бувши головою Верховної ради УРСР, Кравчук став легітимним керівником країни після того, як тодішній голова КПУ Станіслав Гуренко підтримав серпневий путч ДКНС у Москві 1991 року.

Вже 1 грудня 1991 року на перших в історії України незалежних виборах було обрано президентом, набравши 61,6% голосів. Вже в цій якості він разом із главами незалежних росії та Білорусі підписав Біловезьку угоду про припинення існування СРСР, вдруге увійшовши до історії.

Втім, президент Леонід Кравчук пробув менше ніж 3 років, і влітку 1994 року програв вибори Леоніду Кучмі.

Соратник Медведчука

Після свого президентства Леонід Кравчук не залишив політику і тричі обирався народним депутатом, причому двічі з них як один із лідерів Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), на чолі якої стояв Віктор Медведчук, затриманий 12 квітня СБУ за підозрою в держзраді.

У 2006 році перший президент України залишив СДПУ(о) і з того часу особливої участі у політичному житті країни не брав.

Тим більше несподіваним стало його повернення в політику в ролі голови контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 28 липня 2020 року. На цій посаді він, до речі, змінив свого переможця на президентських виборах 1994 року Леоніда Кучму.

Ще до вторгнення росії в Україну Леонід Кравчук покинув цю посаду 21 лютого, чому чимало сприяли як відсутність прогресу в переговорах, так і його стан здоров’я – 29 червня 2021 року він переніс операцію на серці.

У Леоніда Кравчука залишилися дружина, син-бізнесмен Олександр, онук, внучка та правнучка.

Цікаво, що лише 6 днів тому помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, таким чином пішли з життя всі ті, хто припинив існування СРСР.