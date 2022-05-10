Уничтоживший СССР: биография первого президента независимой Украины Леонида Кравчука

Чем запомнился первый президент Украины

На 89-м году жизни, 10 мая, умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, стоявший у истоков создания вместо СССР независимых государств и один из подписантов беловежского соглашения, положившего конец Советскому союзу.

"Телеграф" собрал что известно о Леониде Кравчуке.

Родился в Польше, умер в Украине

Родился Леонид Кравчук 10 мая 1934 года в селе Великий Житин в районе города Ровно, на тот момент входившего в состав Польши. В возрасте 10 лет будущий президент Украины потерял отца, погибшего во Второй мировой войне.

В 19 лет Леонид Кравчук закончил Ровенский кооперативный техникум по специальности "Бухгалтерский учет", после чего продолжил образование уже в Киевском государственном университете, в 1958 году закончил и его по специальности "Политэкономия". В это же время будущий глава Украины женился.

Два года Леонид Кравчук проработал преподавателем в Черновицком финансовом техникуме, а в 1960 году пошел по линии ВЛКСМ, занявшись пропагандой и агитацией в Черновицком обкоме КПУ. Затем были 3 года аспирантуры в Академии общественных наук при ЦК КПСС, стал кандидатом экономических наук.

После учебы остался в Киеве, возглавив отдел агитации и пропаганды уже в ЦК КПСС, потом руководил идеологическим отделом, вступал в активную полемику со сторонниками независимости Украины.

Всего за 2 с небольшим года, с 1989 по 1991-й, Леонид Кравчук сделал головокружительную карьеру, из секретаря ЦК КПУ стал фактически первым лицом в государстве.

Будучи председателем Верховного совета УССР, Кравчук стал легитимным руководителем страны после того как тогдашний глава КПУ Станислав Гуренко поддержал августовский путч ГКЧП в Москве в 1991 году.

Уже 1 декабря 1991 года на первых в истории Украины независимых выборах был избран президентом набрав 61,6% голосов. Уже в этом качестве он вместе с главами независимых россии и Беларуси подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР, во второй раз войдя в историю.

Впрочем, президентом Леонид Кравчук пробыл менее 3 лет, и летом 1994 года проиграл выборы Леониду Кучме.

Соратник Медведчука

После своего президентства Леонид Кравчук не оставил политику и трижды избирался народным депутатом, причем дважды из них, как один из лидеров Социал-демократической партии Украины (объединенной), во главе которой стоял Виктор Медведчук, задержанный 12 апреля СБУ по подозрению в госизмене.

В 2006 году первый президент Украины покинул СДПУ(о) и с тех пор особого участия в политической жизни страны не принимал.

Тем более неожиданным стал его возврат в политику в роли председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 28 июля 2020 года. На этом посту он кстати сменил своего победителя на президентских выборах 1994 года Леонида Кучму.

Еще до вторжения россии в Украину Леонид Кравчук покинул этот пост 21 февраля, чему немало способствовали как отсутствие прогресса в переговорах, так и его состояние здоровья – 29 июня 2021 года он перенес операцию на сердце.

У Леонида Кравчука остались жена, сын-бизнесмен Александр, внук, внучка и правнучка.

Интересно что всего 6 дней назад умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, таким образом ушли из жизни все те, кто прекратил существование СССР.