Черновол VS Кравчук: украинцы ответили, кого бы избрали президентом сейчас

История могла бы быть иной

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел в годовщину первых президентских выборов в Украине в 1991 году опрос украинцев относительно того, кого они избрали бы сейчас. В выборку также вошли граждане нашего государства, которые к моменту первых выборов были совершеннолетними, то есть лично знакомы с предвыборной кампанией кандидатов.

Результаты опроса этого года показали другие тенденции, в которой первенство получил Вячеслав Черновол. Об этом сообщает КМИС, добавляя, что опрашивали граждан в разрезе альтернативной истории "где мы свернули не туда?".

Заметим, что Леонид Кравчук 32 года назад набрал 62%, а Вячеслав Черновол – 23%. А вот среди нынешних украинцев сейчас 74% проголосовали бы за Черновола и только 13% за Кравчука.

При этом в выборке среди тех, кто в 1991 году имел право голоса, разница еще больше – 81% Черновола и 10% – Кравчука.

В регионах большинство населения проголосовало бы за Черновола. Относительно больше всего – на западе (86% среди всех респондентов) и в центре (80%). В то же время, на юге 58% среди всех респондентов поддержали бы Вячеслава Черновола (Леонида Кравчука – 17%), на востоке – 63% (Леонида Кравчука – 28%).

Ранее "Телеграф" сделал подборку фотографий, где показал, как все президенты Украины выглядели в молодости и как выглядят сейчас. Следует отметить, что некоторые из них просто изменились до неузнаваемости.