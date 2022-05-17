Зеленский вместе с женой простился с Кравчуком: фото из похоронного зала
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1280
Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой также посетили церемонию прощания с Леонидом Кравчуком
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой пришли попрощаться с первым главой государства Леонидом Кравчуком. Траурная церемония прощания с первым президентом Украины проходит в Украинском доме в Киеве. Следует отметить, что это во второй раз, когда первая леди Украины появляется на публике после начала войны, и впервые в Киеве.
Президентская чета пришла на прощание в черных костюмах с букетами цветов. Они возложили цветы к гробу первого президента Украины и почтили его память минутой молчания.
Кроме того, на церемонию прощания пришли второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Фото: Ян Доброносов
Напомним, первый президент современной Украины Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни 10 мая.
Летом 2021 года он перенес сложную операцию на сердце. В те времена он был главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, однако из-за ухудшения самочувствия Кравчук более не смог выполнять свои обязанности на этом посту.
В октябре 2021 года Кравчук проходил лечение и находился на реабилитации в Германии. С тех пор информации о его состоянии не было.