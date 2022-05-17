Зеленский вместе с женой простился с Кравчуком: фото из похоронного зала

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой также посетили церемонию прощания с Леонидом Кравчуком

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой пришли попрощаться с первым главой государства Леонидом Кравчуком. Траурная церемония прощания с первым президентом Украины проходит в Украинском доме в Киеве. Следует отметить, что это во второй раз, когда первая леди Украины появляется на публике после начала войны, и впервые в Киеве.

Президентская чета пришла на прощание в черных костюмах с букетами цветов. Они возложили цветы к гробу первого президента Украины и почтили его память минутой молчания.

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой также посетили церемонию прощанию с Леонидом Кравчуком

Владимир Зеленский с супругой Еленой простились с Леонидом Кравчуком

Супруги возложили цветы к гробу первого президента Украины

Кроме того, на церемонию прощания пришли второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Президенты пришли на прощание с букетами цветов

Петр Порошенко простился с Леонидом Кравчуком

Леонид Кучма пришел проститься с Леонидом Кравчуком

Виктор Ющенко пришел проститься с Леонидом Кравчуком

Фото: Ян Доброносов

Напомним, первый президент современной Украины Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни 10 мая.

Летом 2021 года он перенес сложную операцию на сердце. В те времена он был главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, однако из-за ухудшения самочувствия Кравчук более не смог выполнять свои обязанности на этом посту.

В октябре 2021 года Кравчук проходил лечение и находился на реабилитации в Германии. С тех пор информации о его состоянии не было.