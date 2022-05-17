Зеленський разом із дружиною попрощався з Кравчуком: фото з похоронної зали

Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також відвідали церемонію прощання з Леонідом Кравчуком

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прийшли попрощатися з першим главою держави Леонідом Кравчуком. Жалобна церемонія прощання з першим президентом України проходить в Українському домі у Києві. Слід зазначити, що це вдруге, коли перша леді України з’являється на публіці після початку війни і вперше в Києві.

Президентське подружжя прийшло на прощання у чорних костюмах із букетами квітів. Вони поклали квіти до труни першого президента України та вшанували його пам’ять хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також відвідали церемонію прощання з Леонідом Кравчуком

Володимир Зеленський з дружиною Оленою попрощалися з Леонідом Кравчуком

Подружжя поклало квіти до труни першого президента України

Крім того, на церемонію прощання прийшли другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.

Президенти прийшли на прощання з букетами квітів

Петро Порошенко попрощався з Леонідом Кравчуком

Леонід Кучма прийшов попрощатися з Леонідом Кравчуком

Віктор Ющенко прийшов попрощатися з Леонідом Кравчуком

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, перший президент сучасної України Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби 10 травня.

Влітку 2021 року він переніс складну операцію на серці. На той час він був головою української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, однак через погіршення самопочуття Кравчук більше не зміг виконувати свої обов’язки на цій посаді.

У жовтні 2021 року Кравчук проходив лікування та перебував на реабілітації в Німеччині. З того часу інформації про його стан не було.