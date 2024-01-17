Гринкевичу та його сину оголосили підозру у справі про постачання для ЗСУ: який термін загрожує

Поки що львівському бізнесмену світить до 8 років ув'язнення

Львівському бізнесменові та одному з постачальників Міністерства оборони України Ігорю Гринкевичу та його сину Роману оголосили підозри. Йдеться про справу щодо постачання товарів для ЗСУ.

Крім того, підозри отримали ще троє керівників підконтрольних компаній. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Пізніше з'явилася офіційна інформація від ДБР із цього приводу.

У ДБР повідомили, що слідчі зараз встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України.

З'ясувалося, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства. Вони раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Миноборони. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

П'яти учасникам цієї схеми вже повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України). Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

До цього Гринкевич мав статус підозрюваного у кримінальному провадженні зі спроби дати хабар одному з керівників Державного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

Саме після цього з’ясувалося, що є ще одне кримінальне провадження проти фірм Гринкевича, які займалися постачанням одягу та білизни для Збройних сил України (ЗСУ). Його відкрили ще кілька місяців тому. За даними ГБР, компанії бізнесмена виграли 23 тендери, їхня загальна сума перевищує 1,5 млрд грн.

Слідчі виявили, що фірми бізнесмена не виконали 6 контрактів. Ще по 7 були недоліки: поставки за фактом були, але в менших кількостях, ніж зазначено у документах. При цьому гроші від держави було отримано в повному розмірі. 8 контрактів, що залишилися, були виконані, але із запізненням. У компаніях пройшли обшуки. Майно заарештували. Ігор Гринкевич намагався "вирішити" питання за допомогою хабара, за що й було затримано.

Сама ж справа стосувалася угод із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, під час яких Міноборони було завдано понад 1 млрд грн збитків.

Гринкевичу оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовій особі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Печерський районний суд міста Києва 30 грудня обрав львівському бізнесмену запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі понад 420 млн. грн. Нині підприємець залишається під арештом.

Внаслідок скандалу вся родина Гринкевича потрапила під пильне око ЗМІ. Журналісти дізналися багато інформації про розкішне життя його сина та доньки, яким вони хизувалися в соцмережах.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у справі Гринкевичів випливло ім’я футболіста збірної України.