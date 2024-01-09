Звинувачують у наклепі: відомий блогер заявив, що Гринкевичі хочуть позиватися до нього

Родичам підприємця не сподобалися пости блогера

Члени родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого затримали за великий хабар для одного з керівників Державного бюро розслідувань (ГБР), збираються подати позов у суд проти відомого блогера Ігоря Лаченкова. Автор Телеграм-каналу "Лачен пише" напередодні виклав у своїх соцмережах інформацію про схеми сім’ї, яка виграла десятки тендерів у Міністерства оборони України.

Підприємці звинувачують блогера у наклепі й збираються подати на нього в суд, щоб відстояти честь та гідність. Про це сам Ігор Лаченков написав у своєму телеграм-каналі.

Блогер написав, що на нього збираються подати до суду

Зазначимо, що блогер виклав в Інстаграмі два пости, в яких описав, як родина Гринкевичів заробляла на війні та куди витратили гроші. Лаченков написав, що це "просто неймовірний рівень мразотства".

Виявилося, що кошти Міноборони пішли на гарне життя та нерухомість для родичів затриманого підприємця. Про покупки сім’ї у 2023 році раніше писав "Телеграф".

Нагадаємо, що Ігоря Гринкевича затримали, коли він намагався дати хабар одному з керівників слідчого управління ДБР. Сума хабаря складала 500 тисяч доларів. Печерський суд своїм рішенням відправив Гринкевича під варту. Він міг вийти під заставу майже 430 млн грн, але не став.

Підприємця підозрюють у тому, що він витратив на свої потреби понад 1 млрд гривень Міністерства оборони України. Будівельні компанії Гринкевичів займалися постачанням одягу та харчування для ЗСУ. Після скандалу українське відомство розірвало договори із фірмами бізнесмена.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Львівської ОВ Максим Козицький прокоментував підписання меморандуму з компаніями Гринкевича. Він заявив, що не має відношення до незаконних дій бізнесмена.