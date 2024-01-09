Скандал із Гринкевичем: голова Львівщини прокоментував фото з одіозним бізнесменом

Він заявив, що не має відношення до ймовірних зловживань Гринкевича

Голова Львівської ОВА Максим Козицький, який підписував меморандум про співпрацю та позував на фото з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, підозрюваним у корупції, заявив, що ніяк не причетний до можливої протиправної діяльності Гринкевича у Міноборони. Водночас він визнав, що підписував договори з компаніями підприємця, хоча проти них було відкрито кримінальні провадження та пояснив їх спільне фото.

"Насамперед наголошую: ні я, ні Львівська обласна військова адміністрація не маємо жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони. Якщо така діяльність мала місце, то правоохоронні органи та суд мають дати правову оцінку йому і всім тим особам, які з ним співпрацювали. Винні повинні понести максимально суворе покарання. Офіційно заявляю: як начальник Львівської ОВА я не знайомив Ігоря Гринкевича з посадовими особами МОУ і жодним чином не сприяв його співпраці з МОУ", — написав Козицький у Facebook.

Він додав, що зустрічався із Гринкевичем тричі. А фото, на якому зображено бізнесмена, Козицького та голову Львівської облради Юрія Холода у приміщенні адміністрації, було зроблено під час підписання тристороннього меморандуму між Львівською ОВА, благодійним фондом Гринкевича "HOPE.UA" та Львівською облрадою.

"Оскільки "HOPE.UA" є достатньо великою та відомою благодійною організацією і поки що до неї ніяких претензій нема, то у мене не виникало жодних сумнівів щодо її діяльності. Відповідно до меморандуму, шляхом реорганізації КЗ ЛОР "Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу" має бути створений обласний центр соціальної реабілітації дітей", — написав Козицький.

За його словами, реставраційно-ремонтні роботи на 70% мав профінансувати "HOPE.UA" шляхом залучення коштів іноземних донорів, а 30% мали сплатити з обласного бюджету. Минулого місяця "HOPE. UA" подався на грант від Нідерландів за цим проєктом на суму понад 4 млн. доларів. У лютому мають оголосити результати.

Глава ЛОВА додав, що кілька компаній Гринкевича працюють у Львівській області із 2012 року. З того часу з ними співпрацює ОВА. Зокрема до 2020 року, коли Козицький очолив ОВА, з Гринкевичем було підписано понад 15 підрядів.

"Співпрацю з компаніями Гринкевича розпочали ще у 2012 році. До цього часу щодо двох компаній Ігоря Гринкевича порушили два кримінальних провадження. В одному випадку були заактовані роботи, яких не зробили, в іншому – не в повному обсязі поставлене обладнання. За позовом ЛОДА влітку минулого року Касаційний кримінальний суд постановив стягнути з відповідача на користь УКБ ЛОДА матеріальну шкоду у сумі понад 118 тисяч гривень. Щодо іншого кримінального провадження – суд першої інстанції за позовом ЛОДА вирішив відшкодувати понад 721 тисячу гривень на користь тієї ж ЛОДА. Ще раз підкреслю: всі угоди та роботи відбувались не за мого терміну перебування на посаді очільника ЛОВА (ЛОДА)", — написав Козицький

Натомість попри невиконані роботи та кримінальні справи, під час каденції Козицького не відмовилися від співпраці з компаніями Гринкевича. Було підписано ще три угоди.

Перша стосувалося школи-довгобуду у смт. Гірник. Розпорядження про її реконструкцію ухвалили у 2016 році. Договір із компанією Гринкевича підписали 2022 року. За словами Козицького, компанія виконала роботи.

Друга угода була укладена за школою-довгострою у селі Черниця, реконструкцію якої розпочали ще 2008 року. Угоду з компанією Гринкевича підписали 2023 року. За словами Козицького, "за 3,8 млн. гривень замінили вікна, частково утеплили перекриття горища, щоб коробка будівлі банально не руйнувалася".

Третя угода стосувалася будівництва центру безпеки громадян у селі Східниця. Договір із компанією Гринкевича підписали у 2023 році. Центр планують відкрити цього року.

"Наприкінці хотів би ще раз підкреслити – якщо Ігор Гринкевич та люди, з якими він співпрацював, винні, то за свою "діяльність" вони мають понести найсуворіше покарання, яке передбачене законом. Бо збагачення на війні – це мародерство. Окремо наголошую: я не подавав сина Ігоря Гринкевича – Романа Гринкевича – на нагородження відзнакою "Золоте серце"", – зазначив Козицький.

Нагадаємо, кілька місяців тому проти компаній Гринкевича розпочалося кримінальне провадження щодо невиконання його компаніями зобов’язань перед Міністерством оборони України. Компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання одягу для Збройних сил. Виявилося, що ціни були завищеними, а близько третини контрактів було виконано над обумовлений термін. За попередніми даними, це призвело до збитків на понад 1 млрд гривень. Крім того, Гринкевич намагався підкупити одного з керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) у розмірі $500 тис., аби той зняв арешт із майна компаній підприємця. Проте натомість потрапив під варту.

Раніше "Телеграф" розповідав, на що Гринкевич витратив гроші Міноборони. Журналіст Євген Плінський перерахував майно, яке купила його родина у 2023 році після того, як уклала договори з Міноборони України. Крім дорогих прикрас та розкішного відпочинку, Гринкевичі вкладалися у нерухомість.