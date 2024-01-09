Обвиняют в клевете: известный блогер заявил, что Гринкевичи хотят судиться с ним

Родственникам предпринимателя не понравились посты блогера

Члены семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого задержали за крупную взятку одному из руководителей Государственного бюро расследований (ГБР), собираются судиться с известным блогером Игорем Лаченковым. Автор Телеграм-канала "Лачен пишет" накануне выложил в своих соцсетях информацию о схемах семьи, выигравшей десятки тендеров у Министнрства обороны Украины.

Предприниматели обвиняют блогера в клевете и собираются с ним судиться, чтобы отстоять честь и достоинство. Об этом сам Игорь Лаченков написал в своем Телеграм-канале.

Блогер написал, что на него собираются подать в суд

Отметим, что блогер выложил в Инстаграме два поста, в которых описал, как семейство Гринкевичей зарабатывало на войне и куда потратили деньги. Лаченков написал, что это "просто невероятный уровень мразотства".

Оказалось, что средства Минобороны пошли на красивую жизнь и недвижимость для родственников задержанного предпринимателя. О покупках семьи в 2023 году ранее писал "Телеграф".

Напомним, что Игоря Гринкевича задержали, когда он пытался дать взятку одному из руководителей следственного управления ГБР. Сумма взятки составляла 500 тысяч долларов. Печерский суд своим решением отправил Гринкевича под стражу. Он мог выйти под залог почти в 430 млн грн, но не стал.

Предпринимателя подозревают в том, что он потратил на свои нужды более 1 млрд гривен Министерства обороны Украины. Строительные компании Гринкевичей занимались поставками одежды и питания для ВСУ. После скандала украинское ведомство разорвало договоры с фирмами бизнесмена.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Львовской ОВА Максим Козицкий прокомментировал подписание меморандума с компаниями Гринкевича. Он заявил, что не имеет отношения к незаконным действиям бизнесмена.