Суд оштрафовал и.о. главы КСУ: в чем его обвиняли

Невыполнение требований НАПК является правонарушением, связанным с коррупцией

Голосеевский районный суд города Киева признал виновным и.о. председателя Конституционного суда Украины Сергея Головатого в совершении административного правонарушения и обязал его уплатить штраф. Он проигнорировал обязательное для выполнения предписание Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК. Отмечается, что постановление суда может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения. После вступления судебного решения в законную силу, сведения о судье будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Суд установил, что и.о. председателя КСУ не выполнил законных требований Национального агентства по предотвращению коррупции, а именно не устранил нарушения требований ст. 12 ч. 8 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и не предоставил информацию, а также копии документов, требовавшихся в запросе НАПК от 14.09.2023 года. Этим он нарушил требования п. 1-1 ч. 1, абз. 2 ч. 6, ч. 8 ст. 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

В агентстве напомнили, что в ноябре 2023 года НАПК составило протоколы об административном правонарушении в отношении Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного. Тогда там отметили, что проверялась информация по осуществлению судьей действий в условиях реального конфликта интересов.

Для ее подтверждения или опровержения НАПК направило в КСУ запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов. Однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.

В связи с этим НАПК внесло Головатому обязательное к выполнению предписание, которое также было проигнорировано. Национальное агентство получило письмо от КСУ об обжаловании предписания в административном суде.

Непредоставление информации по запросу НАПК, а также невыполнение требований, изложенных в предписании, является правонарушением, связанным с коррупцией. Ответственность за это предусмотрена ст. 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев, который "в качестве подарка" арендовал элитную квартиру в центре Киева всего за тысячу гривен, признали виновным в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. Теперь он должен заплатить штраф.