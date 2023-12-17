НАПК внезапно передумало признавать Raiffeisen Bank "спонсором войны": почему так

В НАПК не раскрывают детали решения

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, которая весной 2023 года была внесена в перечень международных спонсоров войны, была временно исключена из данного списка. В настоящее время проводятся консультации с Европейской комиссией.

Об этом сообщает сайт Национального агентства по предотвращению коррупции. Согласно сообщению на нем, решение было принято на период проведения двусторонних консультаций с представителями Еврокомиссии. НАПК не раскрывает детали.

При этом, стоит отметить, что ранее журналисты Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах ЕС писали, что изъятие банка из списка международных спонсоров войны обусловлено угрозой Австрии блокировать 12 пакет санкции Европейского союза против России. Позже Reuters сообщил, что Австрия разблокировала новый пакет санкций, а Украина исключила банк из "черного списка".

Напомним, что до этого НАПК писал по поводу Raiffeisen Bank следующее: "Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса для принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка россии, конкурируя за увеличение кредитного портфеля. Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в россии означают прямую поддержку и спонсирование терроризма".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что компания Procter&Gamble спонсирует войну в Украине. Организация сократила перечень товарой на российском рынке, но полностью работать там не прекратила.