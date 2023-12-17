НАЗК раптово передумала визнавати Raiffeisen Bank "спонсором війни": чому так

У НАЗК не розкривають деталі рішення

Австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International, яку навесні 2023 року було внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, було тимчасово виключено з цього списку. Наразі проводяться консультації з Європейською комісією.

Про це повідомляє сайт Національного агентства із запобігання корупції. Відповідно до повідомлення на ньому, рішення було ухвалено на період проведення двосторонніх консультацій із представниками Єврокомісії. НАЗК не розкриває деталі.

При цьому варто зазначити, що раніше журналісти Reuters, посилаючись на джерела в дипломатичних колах ЄС, писали, що вилучення банку зі списку міжнародних спонсорів війни зумовлене загрозою Австрії блокувати 12 пакет санкції Європейського союзу проти Росії. Пізніше Reuters повідомив, що Австрія розблокувала новий пакет санкцій, а Україна виключила банк із "чорного списку".

Нагадаємо, що до цього НАЗК писала із приводу Raiffeisen Bank наступне: "Національний банк України констатує відсутність прогресу для прийняття рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфеля. Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку і спонсорування тероризму".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що компанія Procter&Gamble спонсорує війну в Україні. Організація скоротила перелік товаром на російському ринку, але працювати повністю там не припинила.