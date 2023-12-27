"Это насмешка?" Экс-главу Верховного суда Князева интересно "наказали" за дорогущий подарок

Князева признали виновным и обязали его выплатить штраф

Бывшего главу Верховного суда Украины Всеволода Князева, который "в качестве подарка" арендовал элитную квартиру в центре Киева всего за тысячу гривен, признали виновным в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. Теперь он должен выплатить штраф.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Там напомнили, что согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

"Нарушая этот запрет, судья получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв.м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья арендовал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн", — говорится в сообщении.

В связи с этим Князева признали виновным и обязали ему выплатить штраф в размере 2 550 гривен. Сам "подарок" стоимостью 906 600 гривен был конфискован.

Стоит отметить, что данное сообщение вызвало немалый резонанс среди украинцев. Многие посчитали такое наказание слишком мягким.

Напомним, что Князев арендовал элитную квартиру в центре Киева площадью 133 кв. м. За эти апартаменты скандальный экс-судья отдавал всего 1 тысячу гривен в месяц.

Также напомним, что Князев является фигурантом громкого коррупционного скандала. В мае 2023 года он был задержан следователями НАБУ во время получения второго транша взятки, общая сумма которой составила 2,7 миллиона долларов США.

Ранее "Телеграф" сообщил, что суд вынес приговор адвокату Олегу Горецкому. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества. При этом он освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком три года.