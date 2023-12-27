"Це насмішка?" Ексголову Верховного суду Князєва цікаво "покарали" за дорогий подарунок

Князєва визнали винним та зобов’язали його виплатити штраф

Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва, який "в якості подарунка" орендував елітну квартиру в центрі Києва всього за тисячу гривень, визнали винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. Тепер він має сплатити штраф.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК. Там нагадали, що згідно із ч. 2 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткові мінімуми для працездатних осіб.

"Порушуючи цю заборону, суддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Князєва визнали винним і зобов’язали виплатити штраф у розмірі 2 550 гривень. Сам "подарунок" вартістю 906 600 гривень було конфісковано.

Варто зазначити, що це повідомлення викликало чималий резонанс серед українців. Багато хто вважає таке покарання надто м’яким.

Нагадаємо, що Князєв орендував елітну квартиру у центрі Києва площею 133 кв. м. За ці апартаменти скандальний екс-суддя віддавав лише 1 тисячу гривень на місяць.

Також нагадаємо, що Князєв є фігурантом гучного корупційного скандалу. У травні 2023 року його було затримано слідчими НАБУ під час отримання другого траншу хабара, загальна сума якого склала 2,7 мільйона доларів США.

Раніше "Телеграф" повідомив, що суд ухвалив вирок адвокату Олегу Горецькому. Йому призначили покарання як п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому його звільнено від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на три роки.