Суд оштрафував в.о. голови КСУ: в чому його звинувачували

Невиконання вимог НАЗК є правопорушенням, пов’язаним з корупцією

Голосіївський районний суд міста Києва визнав винним в.о. голови Конституційного суду України Сергія Головатого у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов’язав його сплатити штраф. Він проігнорував обов’язковий до виконання припис Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомила пресслужба НАЗК. Зазначається, що постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення. Після набрання судового рішення законної сили, відомості про суддю будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Суд встановив, що в.о. голови КСУ не виконав законних вимог Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме не усунув порушення вимог ст. 12 ч. 8 Закону України "Про запобігання корупції" та не надав інформації, а також копії документів, що вимагались у запиті НАЗК від 14.09.2023 року. Цим він порушив вимоги п. 1-1 ч. 1, абз. 2 ч. 6, ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції".

В агентстві нагадали, що у листопаді 2023 року НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного. Тоді там зазначили, що перевірялась інформація щодо здійснення суддею дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Для її підтвердження чи спростування НАЗК направило до КСУ запит з вимогою надати копії відповідних документів. Проте керівник секретаріату КСУ відмовився надати запитувані документи.

У зв’язку з цим НАЗК внесло Головатому обов’язковий до виконання припис, який також був проігнорований. Натомість Національне агентство отримало лист від КСУ про оскарження припису в адміністративному суді.

Ненадання інформації на запит НАЗК, а також невиконання вимог, викладених у приписі, є правопорушенням, пов’язаним з корупцією. Відповідальність за це передбачено ст. 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва, який "в якості подарунка" орендував елітну квартиру в центрі Києва всього за тисячу гривень, визнали винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. Тепер він має сплатити штраф.