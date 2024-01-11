Дружина Гринкевича звільнилася зі Львівської політехніки: що могло стати причиною

Студенти планували пікет із вимогою її звільнення

У четвер, 11 січня, дружину підозрюваного у хабарництві бізнесмена Ігоря Гринкевича та співзасновниця благодійного фонду Hope.UA, який фігурує у кримінальних провадженнях із закупівель Міноборони, звільнено з роботи у Львівській політехніці. Професор Гринкевич написала заяву за власним бажанням.

Про це повідомили у Львівській політехніці, пише ZAXID.NET. 10 січня студенти оголосили про підготовку пікету Львівської політехніки з вимогою звільнити Світлану Гринкевич. Як розповів керівник львівського осередку ГО "Українські студенти за свободу", студент Львівської політехніки Роман Мацуєв, акцію було заплановано на п’ятницю, 12 січня, біля головного корпусу політехніки.

У Львівській політехніці виданню розповіли, що згідно з наказом від 11 січня Світлана Гринкевич звільнена з посади професора кафедри маркетингу та логістики. Вона написала заяву на звільнення "за власним бажанням".

Професор, доктор економічних наук Світлана Гринкевич працювала заступником завідувача кафедри маркетингу та логістики Львівської політехніки. З 8 січня, через тиждень після затримання чоловіка, вона взяла відпустку "за сімейними обставинами".

За даними YouControl, Світлана Гринкевич є співзасновницею благодійного фонду Hope.UA, яким керує її син Роман Гринкевич. Також вона є співвласницею низки фірм сімейного бізнесу Гринкевичів.

Нагадаємо, кілька місяців тому проти компаній Гринкевича розпочалося кримінальне провадження щодо невиконання його компаніями зобов’язань перед Міністерством оборони України. Компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання одягу для Збройних сил. Виявилося, що ціни були завищеними, а близько третини контрактів було виконано над обумовлений термін. За попередніми даними, це призвело до збитків на понад 1 млрд гривень. Крім того, Гринкевич намагався підкупити одного з керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) у розмірі $500 тис., щоб той зняв арешт із майна компаній підприємця. Проте натомість потрапив під варту.

Як повідомляв "Телеграф", у прес-службі Державного бюро розслідувань повідомили, що правоохоронці почали заарештовувати майно, рахунки родини Гринкевича. Також заарештовується власність підприємств, що їм належать.