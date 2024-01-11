Жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники: что могло стать причиной

Студенты планировали пикет с требованием ее увольнения

В четверг, 11 января, жена подозреваемого во взяточничестве бизнесмена Игоря Гринкевича и соучредительница благотворительного фонда Hope.UA, который фигурирует в уголовных производствах по закупкам Минобороны, уволена с работы во Львовской политехнике. Профессор Гринкевич написала заявление по собственному желанию.

Об этом сообщили во Львовской политехнике, пишет ZAXID.NET. 10 января студенты объявили о готовящемся пикете Львовской политехники с требованием уволить Светлану Гринкевич. Как рассказал руководитель львовской ячейки ОО "Украинские студенты за свободу", студент Львовской политехники Роман Мацуев, акция была запланирована на пятницу, 12 января, у главного корпуса политехники.

Во Львовской политехнике изданию рассказали, что согласно приказу от 11 января Светлана Гринкевич уволена с должности профессора кафедры маркетинга и логистики. Она написала заявление на увольнение "по собственному желанию".

Профессор, доктор экономических наук Светлана Гринкевич работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики Львовской политехники. С 8 января, через неделю после задержания мужа, она взяла отпуск "по семейным обстоятельствам".

По данным YouControl, Светлана Гринкевич является соучредителем благотворительного фонда Hope.UA, которым руководит ее сын Роман Гринкевич. Также она является совладелицей ряда фирм семейного бизнеса Гринкевичей.

Напомним, несколько месяцев назад против компаний Гринкевича началось уголовное производство по невыполнению его компаниями обязательств перед Министерством обороны Украины. Компании Гринкевича выиграли 23 тендеров на поставку одежды для Вооруженных сил. Оказалось, что цены были завышенными, а около трети контрактов было выполнено не в оговоренный срок. По предварительным данным, это привело к убыткам более чем на 1 млрд гривен. Кроме того, Гринкевич пытался подкупить одного из руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) в размере $500 тыс, чтобы тот снял арест с имущества компаний предпринимателя. Однако вместо этого попал под стражу.

Как сообщал "Телеграф", в пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили, что правоохранители начали арестовывать имущество, счета семьи Гринкевича. Также арестовывается собственность принадлежащих им компаний.