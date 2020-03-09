З початку доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ

Новини України:Серед українських військовослужбовців встрат немає.

З початку поточної доби бойовики в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

Перший обстріл було зафіксовано о 8:40 ранку. Бойовики випустили п'ять мін калібру 120 мм по опорних пунктах українських військ біля Оріхового.

Пізніше в районі населеного пункту Зайцевого бойовики застосували міномети калібру 82 мм.

Поблизу Широкиного бойовики використовували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранату ВОГ-17.

Постраждалих унаслідок обстрілу серед українських військовослужбовців немає.