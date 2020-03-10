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Через мінусову температуру в Києві не згортатимуть опалювальний сезон

Через мінусову температуру в Києві не згортатимуть опалювальний сезон
13:33 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Є певні нюанси, пов'язані із процедурою початку і закінченням опалювального сезону.

Згідно з прогнозами гідрометцентру цього тижня очікується суттєве зменшення температури повітря, тому рішення щодо завершення опалювального сезону у Києві поки не ухвалено. Про це під час брифінгу поінформував директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

"Є певні нюанси, пов'язані із процедурою початку і закінченням опалювального сезону. Межі опалювального сезону визначаються відповідно до розпорядчого документа. На сьогодні ще немає розпорядчого документа щодо припинення опалювального сезону", - сказав він.

За його словами, ухвалення подібного документа впливає не тільки на надання послуг, воно впливає в першу чергу на розрахунок пільг та субсидій для тих категорій споживачів, які ними користуються.

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"Враховуючи, що на сьогодні ми згідно з прогнозами гідрометцентру будемо мати суттєве зменшення температури зовнішнього повітря, вже на цьому тижні, тобто з переходом в мінусові температури, зокрема вночі, відповідного рішення щодо припинення опалювального сезону дійсно не приймалося. Але джерела теплопостачання на сьогодні працюють в режимі мінімального, допустимого температурного режиму, тобто подати теплоносій більш низької температури, на жаль, вже технологічного не можливо", - сказав він.

"Що стосується комунальних закладів, то тут рішення ухвалюється керівництвом кожного конкретного закладу. Наприклад, є вже заявки від певних бюджетних установ, організацій, від суб'єктів господарювання приватних форм власності, де вони самостійно для себе вирішили припинити опалювальний сезон", - додав він.

Як повідомлялось, мешканці багатоквартирного будинку можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, прийнявши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах. Рішення повинні підтримати не менш як 75% мешканців, а протокол зборів необхідно направити до теплопостачальної організації – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція" або іншої.

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Нагадаємо, що згідно з нормами чинного законодавства, орган місцевої влади може ухвалити рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

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Погода, Температура, Київ, Опалювальний сезон, Опалення.
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