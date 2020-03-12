Після презентації Нацплатформи примирення і єдності затримано 15 осіб

Новини України:Невідомі молодики влаштували бійку під час якої штовхнули радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Столична поліція відкрила провадження після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності, до відділку доставили 15 осіб.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні, близько 11:30, під час презентації Національної платформи примирення і єдності у Печерському районі столиці група осіб влаштувала сварку, під час якої штовхнули радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Після вчинення правопорушення молодики намагалися втекти, однак 15 активних учасників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група.

"Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк чотирьох років", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Сивохо заявив,що невідомі люди зірвали презентацію Національної платформи примирення і об'єднання.