Один з найбільших ринків України продезінфікували

Новини України:В Хмельницькому працівниками ДСНС було здійснено дезобробку речового ринку.

У Хмельницькому рятувальники провели дезинфекцію на території місцевого речового ринку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

"Дезінфекційні заходи проводились з метою профілактики інфекційних захворювань. Для виконання завдань рятувальники перебували у засобах індивідуального захисту" - говориться в повідомленні.

Дезінфекційні заходи проводилася 14 березня на виконання рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Загалом спецрозчином оброблено 14 тис. кв. м території ринку.