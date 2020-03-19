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Четвер, 19.03.2020
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Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом

Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
07:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Києві опадів не передбачається.

В Україні 19 березня очікується від 7 до 17° тепла, без опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"19 березня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях 2-7° морозу; вдень 12-17° тепла, в Карпатах 7-12°", - зазначається у повідомленні.

У Києві опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°. У Київській області також без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла.

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20 березня в Україні мінлива хмарність; дощ можливий лише у західних областях; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південній частині до 18°. 21 березня хмарно з проясненнями; вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, дощі, на заході та півночі країни з переходом у мокрий сніг, зниження температури: вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, на півдні до 15°, у західних та північних областях 2-7° тепла.

У Києві і Київській області 20 березня мінлива хмарність; без опадів; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. 21 березня хмарно з проясненнями; дощ з переходом у мокрий сніг; температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

22 березня в Україні мокрий сніг, на півдні та сході з дощем, лише у північних областях без опадів; 23 березня невеликий сніг, у південних областях без опадів. Температура вночі 1-7° морозу, 22 березня у південній та східній частині 0-6° тепла; вдень 0-6° тепла, на заході та півночі країни від 2° морозу до 3° тепла. В Карпатах сніг; температура вночі та вдень 3-8° морозу (вночі 22 березня 9-14° морозу).

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У Києві і Київській області 22 березня без опадів; 23 березня невеликий сніг. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 22 березня 0-5° тепла; 23 березня від 2° морозу до 3° тепла.

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Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Прогноз погоді, Сніг, Дощ.
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