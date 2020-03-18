Рекомендації від Президента: чим себе зайняти під час карантину (Відео)

Новини України:17 березня, президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до народу. Він розповів, як слід діяти українцям, які не встигли повернутися додому.

З 12 березня в Україні оголошено карантин, що триватиме до 3 квітня. Сьогодні закрили державні кордони. У зв'язку із цими подіями Володимир Зеленський записав відеозвернення до українських громадян, які перебувають за кордоном і не мають змоги повернутися додому.

Президент розповів, що робити тим, хто опинився в такій ситуації. Також подякував українцям, які залишаються вдома і порекомендував декілька занять для відпочинку на карантині.

Президент закликав громадян без зайвої потреби не виходити з дому. Також зазначив, що користувачі соціальних мереж активно просять порад, чим можна зайнятися на карантині. Володимир Олександрович дав декілька рекомендацій для того, щоб використати час на карантині з максимальною користю.

Моя сьогоднішня рекомендація така: роман "Вцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко. І дуже рекомендую чудовий французький фільм "1+1", – сказав Володимир Зеленський.