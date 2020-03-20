Прогноз погоди: В Україні очікуються похолодання

Новини України:У Києві та області у п`ятницю також без опадів.

У п`ятницю в Україні істотні опади не очікуються, вдень 9-14° тепла, а у неділю температура знизиться до 6° морозу. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без істотних опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу; вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п`ятницю також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°, на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

Синоптики попереджають про зміну характери погоди 21-22 березня.

21 березня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, дощі, на заході та півночі країни з переходом у мокрий сніг; температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, на півдні до 15°, у західних та північних областях 2-7° тепла.

22 березня мокрий сніг, на півдні та сході країни з дощем, у Карпатах вночі значний сніг, лише вдень у західних областях без опадів; зниження температури вночі до 1-6° морозу, вдень до 2° морозу - 3° тепла, у південній та східній частинах впродовж доби до 1-6° тепла.

Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с.

На Київщині 21-22 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура 21 березня вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; 22 березня зниження вночі до 1-6° морозу, вдень до 2° морозу - 3° тепла.

На початку тижня в Україні очікується невеликий сніг, у південних областях, вдень 24 березня і у східних та центральних (крім Вінницької) областях невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі 23-24 березня 2-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних та південно-східних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Карпатах сніг; температура вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

У столичному регіоні 23- 24 березня невеликий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.