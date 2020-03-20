Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
Окупанти 15 разів порушили тишу, один боєць загинув
Окупанти 15 разів порушили тишу, один боєць загинув
Франція виділить додаткові €5 мільярдів на дослідження коронавірусу
Франція виділить додаткові €5 мільярдів на дослідження коронавірусу
Коронавірус покорив Ігри нескорених
Коронавірус покорив Ігри нескорених
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Прогноз погоди: В Україні очікуються похолодання

Прогноз погоди: В Україні очікуються похолодання
08:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Києві та області у п`ятницю також без опадів.

У п`ятницю в Україні істотні опади не очікуються, вдень 9-14° тепла, а у неділю температура знизиться до 6° морозу. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без істотних опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу; вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п`ятницю також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°, на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

Що забруднює атмосферу сильніше ніж вихлопні гази

Синоптики попереджають про зміну характери погоди 21-22 березня.

21 березня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, дощі, на заході та півночі країни з переходом у мокрий сніг; температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, на півдні до 15°, у західних та північних областях 2-7° тепла.

22 березня мокрий сніг, на півдні та сході країни з дощем, у Карпатах вночі значний сніг, лише вдень у західних областях без опадів; зниження температури вночі до 1-6° морозу, вдень до 2° морозу - 3° тепла, у південній та східній частинах впродовж доби до 1-6° тепла.

Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с.

На Київщині 21-22 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура 21 березня вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; 22 березня зниження вночі до 1-6° морозу, вдень до 2° морозу - 3° тепла.

Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше

На початку тижня в Україні очікується невеликий сніг, у південних областях, вдень 24 березня і у східних та центральних (крім Вінницької) областях невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі 23-24 березня 2-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних та південно-східних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Карпатах сніг; температура вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

У столичному регіоні 23- 24 березня невеликий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Погода, Прогноз, Сніг, Опади, Похолодання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Як йога та медитація впливає на мозок
02 БК "Тернопіль" хоче до Суперліги
03 Барселона, ПСЖ та Манчестер Юнайтед полюють на нападника Арсеналу
04 Назвали алкогольний напій, який корисний для кишечника
05 Станом на 19 березня в Україні підтверджено 21 випадок інфікування коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У світі коронавірус підхопили майже 246 тисяч осіб
У світі коронавірус підхопили майже 246 тисяч осіб
&quot;Дію&quot; завантажили близько двох мільйонів українців
"Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
Американські авіакомпанії просять в уряду фінансової підтримки
Американські авіакомпанії просять в уряду фінансової підтримки
Google присвятив Doodle Ігнасіо Семмельвайсу
Google присвятив Doodle Ігнасіо Семмельвайсу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся