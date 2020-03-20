У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу

Новини України:Усього зафіксовано три летальні випадки від Covid-19 в Україні.

В.о. голови Київської ОДА заявляє, що в області підтверджено третій випадок коронавірусу.

Про це Василь Володін повідомив у Facebook.

"Вважаю, влада має спілкуватися з людьми відкрито, надаючи тільки об’єктивні факти. Щойно стало відомо про третій підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Київській області", - написав він.

Водночас, за останніми даними Центру громадського здоров’я, у Київській області лабораторно підтверджено два випадки Covid-19.

За повідомленням ЦГЗ, в Україні станом на 20.00 20 березня підтверджено 29 випадків Covid-19.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2 (+1) області та м. Київ (2).

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили 5 позитивних результатів у Чернівецькій області, 2 - у Дніпропетровській, 1 - у Житомирській, 1 - у Харківській, 1 - у Львівській та один позитивний результат у Києві.

Усього зафіксовано три летальні випадки від Covid-19 в Україні.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 750 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб, повідомили у ЦГЗ.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.