Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу
У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
Усик зібрався в кіно
Усик зібрався в кіно
Поради, як не набрати зайву вагу на карантині
Поради, як не набрати зайву вагу на карантині

У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу

У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу
21:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Усього зафіксовано три летальні випадки від Covid-19 в Україні.

В.о. голови Київської ОДА заявляє, що в області підтверджено третій випадок коронавірусу.

Про це Василь Володін повідомив у Facebook.

"Вважаю, влада має спілкуватися з людьми відкрито, надаючи тільки об’єктивні факти. Щойно стало відомо про третій підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Київській області", - написав він.

Водночас, за останніми даними Центру громадського здоров’я, у Київській області лабораторно підтверджено два випадки Covid-19.

У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу

За повідомленням ЦГЗ, в Україні станом на 20.00 20 березня підтверджено 29 випадків Covid-19.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2 (+1) області та м. Київ (2).

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили 5 позитивних результатів у Чернівецькій області, 2 - у Дніпропетровській, 1 - у Житомирській, 1 - у Харківській, 1 - у Львівській та один позитивний результат у Києві.

ПТП випустив кліп про карантин

Усього зафіксовано три летальні випадки від Covid-19 в Україні.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 750 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб, повідомили у ЦГЗ.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вирус, ОДА, Київська область, Коронавірус, Василь Володін.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
04 Коронавірус покорив Ігри нескорених
05 Серіали, які ви повинні передивитися на карантині
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся