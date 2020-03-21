Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

СБУ викрила схему постачання комплектуючих з Укроборонпрому до Росії (Фото)

Дивіться фото (3)
СБУ викрила схему постачання комплектуючих з Укроборонпрому до Росії (Фото)
12:46 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: ssu.gov.ua

Новини України:СБУ блокувала масштабний механізм постачання до Росії приладів до військової авіатехніки.

На Харківщині СБУ блокувала масштабний механізм постачання до Росії приладів до військової авіатехніки, в якому були задіяні контрабандисти та посадовці Міністерства оборони.

ПРО ЦЕ ПОВІДОМИВ НАЧАЛЬНИК ПРЕСЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВЛАДИСЛАВ АБДУЛА НА СТОРІНЦІ В FACEBOOK.

"Служба безпеки України викрила та блокувала масштабний механізм постачання військової продукції для авіатехніки вітчизняних оборонних підприємств до Російської Федерації. У межах багатоходової операції оперативники спецслужби встановили, що до функціонування оборудки причетні понад 20 учасників. Організатори задіяли комерційні структури, у тому числі фіктивні, в Україні, країнах ЄС та РФ. Серед учасників угруповання були, зокрема, представники кримінальних кіл, які займаються контрабандою", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили "тишу"

Як зазначається, за реквізитами фіктивних українських та російських комерційних фірм ділки закуповували на підприємствах Укроборонпрому продукцію військового призначення.

"Для проведення цих оборудок зловмисники залучали посадовців МО України, які відповідають за так звану "військову прийомку". Потім незаконно придбану військову продукцію вони контрабандою переправляли до РФ поза пунктами митного контролю", - заявили у відомстві.

Організатори оборудки також задіяли інструмент фіктивної зовнішньоекономічної діяльності. Військову продукцію підприємств Укроборонпрому з оформленням усіх необхідних дозвільних документів ділки офіційно переміщували до країн ЄС, звідки за підробленими документами реекспортували до РФ, зазначають в СБУ.

"Підводна контрабанда" - до Румунії намагались перправити медичні маски

У ході спецоперації затримали одного з активних учасників злочинної групи на території Дворічанського району Харківської області під час спроби незаконного переміщення товарів військового призначення поза пунктами митного контролю. З позашляховика зловмисника правоохоронці вилучили 11 електромагнітних пристроїв, що використовуються для комплектування російської авіаційної техніки, а також 64 інфрачервоних патрони, призначених для захисту російських літаків від керованих ракет.

Проведено понад 30 обшуків за місцями роботи і мешкання фігурантів справи, місцями зберігання товарів військового призначення на території Харківської та Миколаївської областей. Під час слідчих дій вилучено продукцію військового призначення, документи офшорних та фіктивних компаній, банківські платіжні картки, а також кошти, можливо здобуті злочинним шляхом.

Наразі двом учасникам групи слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Готуються повідомлення про підозру іншим учасникам групи за статтями 263, 333, 201 КК України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

СБУ, Контрабанда, РФ, Росія.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся