СБУ викрила схему постачання комплектуючих з Укроборонпрому до Росії (Фото)

Новини України:СБУ блокувала масштабний механізм постачання до Росії приладів до військової авіатехніки.

На Харківщині СБУ блокувала масштабний механізм постачання до Росії приладів до військової авіатехніки, в якому були задіяні контрабандисти та посадовці Міністерства оборони.

ПРО ЦЕ ПОВІДОМИВ НАЧАЛЬНИК ПРЕСЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВЛАДИСЛАВ АБДУЛА НА СТОРІНЦІ В FACEBOOK.

"Служба безпеки України викрила та блокувала масштабний механізм постачання військової продукції для авіатехніки вітчизняних оборонних підприємств до Російської Федерації. У межах багатоходової операції оперативники спецслужби встановили, що до функціонування оборудки причетні понад 20 учасників. Організатори задіяли комерційні структури, у тому числі фіктивні, в Україні, країнах ЄС та РФ. Серед учасників угруповання були, зокрема, представники кримінальних кіл, які займаються контрабандою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за реквізитами фіктивних українських та російських комерційних фірм ділки закуповували на підприємствах Укроборонпрому продукцію військового призначення.

"Для проведення цих оборудок зловмисники залучали посадовців МО України, які відповідають за так звану "військову прийомку". Потім незаконно придбану військову продукцію вони контрабандою переправляли до РФ поза пунктами митного контролю", - заявили у відомстві.

Організатори оборудки також задіяли інструмент фіктивної зовнішньоекономічної діяльності. Військову продукцію підприємств Укроборонпрому з оформленням усіх необхідних дозвільних документів ділки офіційно переміщували до країн ЄС, звідки за підробленими документами реекспортували до РФ, зазначають в СБУ.

У ході спецоперації затримали одного з активних учасників злочинної групи на території Дворічанського району Харківської області під час спроби незаконного переміщення товарів військового призначення поза пунктами митного контролю. З позашляховика зловмисника правоохоронці вилучили 11 електромагнітних пристроїв, що використовуються для комплектування російської авіаційної техніки, а також 64 інфрачервоних патрони, призначених для захисту російських літаків від керованих ракет.

Проведено понад 30 обшуків за місцями роботи і мешкання фігурантів справи, місцями зберігання товарів військового призначення на території Харківської та Миколаївської областей. Під час слідчих дій вилучено продукцію військового призначення, документи офшорних та фіктивних компаній, банківські платіжні картки, а також кошти, можливо здобуті злочинним шляхом.

Наразі двом учасникам групи слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Готуються повідомлення про підозру іншим учасникам групи за статтями 263, 333, 201 КК України.