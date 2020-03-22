Зима повертається: в Україну йдуть морози

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01:29 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Києві 22 березня хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг.

У неділю 22 березня в Україні буде хмарно, мокрий сніг, на півдні та сході з дощем. Про це повідомили в гідрометцентрі.

На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 9-14 м/с; на південному-сході південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі близько 0°, у західних областях 1-5° морозу, вдень 1-6° тепла; в південній та південно-східній частинах вночі 2-7°, вдень 5-10° тепла.

В Карпатах уночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 3-8° морозу.

У Києві 22 березня хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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По області 22 березня хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

23 березня місцями (в західних областях повсюди) невеликий сніг, 24 березня без опадів. В Україні, крім півдня, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, на півдні та південному сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на півдні місцями 1-3° тепла, у північних, 24 березня й у західних та більшості центральних областей 3-8° морозу; вдень 23 березня 0-5° тепла, на півдні, а 24 березня в Україні 3-8° тепла.

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В Карпатах 23 березня невеликий сніг, 24 березня без істотних опадів; температура вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу.

23-24 березня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 23 березня місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, поривчастий.

Температура вночі 3-8° морозу; вдень 23 березня 0-5° тепла, 24 березня 3-8° тепла.

25- 26 березня буде без опадів. Температура вночі 3-9° морозу, у південних областях та на Закарпатті, а 26 березня в Україні близько 0°; вдень 25 березня 3-9° тепла, на півдні країни до 13°; 26 березня в більшості областей 9-15°.

25- 26 березня без опадів. Температура 25 березня вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла; 26 березня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 9-14° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Сніг, Дощ.
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