У Запоріжжі 18 осіб перевіряють на коронавірус

Новини України:18 осіб будуть перевіряти на інфікування вірусом COVID-19 у Запорізькій області.

У Запорізькій області 18 осіб перевіряють з підозрою на COVID-19, 13 з них знаходяться на інфекційних стаціонарах.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

"У Запорізькій області станом на 22 березня 18 осіб з підозрою на коронавірус (3 за минулу добу), 13 з них находяться в інфекційних стаціонарах, 5 знаходяться в ізоляції вдома під наглядом медичних працівників первинної ланки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні наразі зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відтак, з вечора 21 березня кількість хворих не збільшилася.