В Україні вступає в дію постанова про запобігання поширення коронавірусу

Новини України:В Україні запровадили правила обстеження і обсервації осіб, які повертаються з-за кордону.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко 21 березня видав постанову про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

У постанові, зокрема, йдеться про впровадження форми інформованої згоди особи на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів.

Інформована згода підписується у двох примірниках особами, які здійснюють перетин державного кордону та щодо яких є підстави вважати, що вони були в контакті з особою, якій встановлено діагноз або підозру коронавірусної хвороби COVID-19.

Державна прикордонна служба після проведення безконтактної термометрії одержує один примірник згоди, надає особам, які перетинають державний кордон, пам'ятку про самоізоляцію та інформаційні матеріали щодо профілактики захворювання.

ДПС далі передає примірник інформованої згоди санітарно-карантинним підрозділам (у разі їх створення) або головному державному санітарному лікарю області.

Лабораторні центри МОЗ, підрозділи з охорони здоров'я місцевих адміністрацій організовують проведення медичного (санітарного) огляду осіб, які здійснюють перетин кордону, шляхом опитування за клініко-епідеміологічними показання та у разі потреби проводять дослідження на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів.

Головні державні санітарні лікарі областей і Києва забезпечують зберігання інформованої згоди, встановлюють медико-санітарне спостереження протягом 14 діб за особами, які перебувають на самоізоляції, контролюють дотримання зобов'язань, підписаних особами у згоді, взаємодіють з поліцією для усунення загрози життю та здоров'ю людей у разі порушення особами зобов'язань, які вони взяли на себе під час самоізоляції.