У Києві 28 випадків інфікування коронавірусом

Новини України:Віталій Кличко повідомив, що станом на 23 березня в Києві підтверджено 28 випадків інфікування коронавірусом.

Чотири нових лабораторно підтверджених випадків гострого респіраторного захворювання Covid-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, отримано в Києві в понеділок, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Сьогодні вдень ми отримали від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще чотири лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Тобто кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб", - написав Кличко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За його словами, серед нових випадків - 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні, 53-річна жінка, яка контактувала з хворим у Київській області, 28-річна жінка, яка повернулася з Австрії, і 21-річний юнак, що контактував із хворим родичем.

"Двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні. А двоє - на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів", - розповів мер.

Кличко зазначив, що через загрозу можливого швидкого поширення інфекції він звернувся до Міністерства внутрішніх справ із проханням посилити контроль над дотриманням киянами, особливо тими, хто прибуває до України з-за кордону, суворих обмежувальних заходів, а також виконання підприємствами та установами заходів з організації дистанційної роботи співробітників.

Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров'я України, станом на вечір неділі в Україні було лабораторно підтверджено 73 випадки захворювання: в Дніпропетровській області - 2; Донецькій - 1; Житомирській - 2 (1 летальний); Івано-Франківській - 5 (1 летальний), з яких три за минулу добу; Києві - 29 (з них 20 виявлено за минулу добу); Київській - 5, з яких один за минулу добу; Львівській - 2, з яких один за минулу добу; Тернопільській - 1; Чернівецькій - 25 (1 летальний); Черкаській - 1 підтверджений за минулу добу.

Згодом Кличко уточнив, що в Києві в неділю зафіксовано 14, а не 20 нових випадків захворювання на Covid-19, внаслідок чого загальна кількість інфікованих досягла 24.