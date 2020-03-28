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У Запоріжжі діагностували коронавірус у чоловіка, який прилетів з Ізраїлю

У Запоріжжі діагностували коронавірус у чоловіка, який прилетів з Ізраїлю
19:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Загалом у Запорізькій області на 17.00 суботи, 28 березня, зареєстровано 11 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 1 людина одужала.

У Запоріжжі коронавірус виявили у чоловіка, який прилетів з Ізраїлю. Це 7-й випадок захворювання в місті і 11-й - в області. Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Встановлено 1 позитивний результат у жителя м. Запоріжжя, який прибув з Ізраїлю. Хворий госпіталізований до обласної інфекційної лікарні, стан середньої тяжкості. Отримує все необхідне лікування, проводяться всі протиепідемічні заходи", - йдеться в повідомленні лабцентра.

Крім того, методом ПЛР на коронавірус в лабораторії Запорізького обласного лабораторного центру перевірили 44 співробітники Бердянського відділу поліції. Всі вони контактували з курсантом, який захворів Covid-19. У всіх обстежених коронавірус не виявлений.

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Як повідомлялося, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 смертельних, 5 пацієнтів одужали.

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Все по темі:

Запоріжжя, Ізраїль, Коронавірус, Covid-19.
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