У директорки Луцької міської клінічної лікарні виявили коронавірус

Новини України:Директорку лікують у Волинській обласній клінічній лікарні, всіх контактних особ обстежено та відправлено на карантин.

У Луцьку коронавірусом заразилася директорка міської клінічної лікарні Лариси Духневич.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Луцька міська клінічна лікарня.

"Директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Петрівна Духневич з 16 березня перебуває на лікарняному. 23 березня вона звернулася в приймальне відділення лікарні. Так як пацієнтка за кордоном не була і результати швидкого тесту на Covid-19 були негативні, була госпіталізована з діагнозом "Пневмонія". Перебувала на лікуванні у відокремленій палаті. Після отримання результатів ПЛР на Covid-19 була переведена на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всі необхідні протиепідемічні заходи у лікарні були проведені. Зокрема, проведено епідрозслідувння, контактним особам проведено обстеження, і вони скеровані на карантин. Відомі результати обстежень 5 контактних - вони негативні.

"На даний час заклад стабільно працює та виконує свою функцію", - наголосили у лікарні.

У медзакладі також запевнили, що всім пацієнтам, які звертаються у приймальне відділення, проводиться вимірювання температури та з'ясовують епідеміологічний анамнез. В разі потреби госпіталізації пацієнта з високим ризиком потенційного інфікування Covid-19 проводиться діагностичний експрес-тест. Пацієнти з соматичними захворюваннями та високим ризиком потенційного інфікування Covid-19 і позитивним експрес-тестом скеровуються на госпіталізацію у Волинську обласну інфекційну лікарню або Волинську обласну клінічну лікарню.

"Пацієнти нашого закладу, у яких під час лікування будуть виявлені симптоми та з’ясуються дані анамнезу, які можуть свідчити про високий ризик потенційного інфікування Covid-19 і будуть позитивні результати експрес-тесту, переводяться у Волинську обласну інфекційну лікарню або Волинську обласну клінічну лікарню", - йдеться також у повідомленні.