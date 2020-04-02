У військового ЗСУ підтвердили коронавірус

Новини України:У військовослужбовця Київського гарнізона підтверджено факт зараження коронавірусом.

Станом на 17:00 у Збройних силах України, у Київському гарнізоні, зафіксували ще один випадок коронавірусу.

Про це повідомляють на сторінці у Facebook Командування медичних сил ЗСУ.

"Станом на 17.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у одного з військовослужбовців Київського гарнізону, що з 23 березня знаходився на самоізоляції у зв’язку з контактом з хворою особою, 30 березня було взято зразки для дослідження. За результатами тесту підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Двох військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов’язків відправлено на самоізоляцію", — йдеться у повідомленні.