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Жителі столиці отримають допомогу до Великодня від програми "Турбота. Назустріч киянам"

Жителі столиці отримають допомогу до Великодня від програми "Турбота. Назустріч киянам"
09:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:До Великодня майже 300 тисяч киян отримають матеріальну допомогу у рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Із нагоди Великодня окремі категорії малозахищених верств киян отримають матеріальну допомогу, у рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Про це поінформувала заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє пресслужба КМДА.

"Незважаючи на обмежувальні заходи, які покликані зупинити розповсюдження коронавірусної хвороби, місто продовжує виконувати свої обов’язки перед киянами. Так, 289 091 киянин отримає матеріальну допомогу з нагоди святкування Великодня", – зазначила Хонда.

Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу у розмірі 300 грн отримають:

  • непрацюючі пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
  • особи, які є одержувачами державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
  • особи, які є одержувачами державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
  • особи, які є одержувачами соціальної пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення";
  • особи, які є одержувачами державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органів, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;
  • особи, які є одержувачами тимчасової державної соціальної допомоги
  • непрацюючі особи, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

у розмірі 280 грн:

  • особи, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг;
  • непрацюючі працездатні особи, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;
  • особи, які є одержувачами щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

Виплатять одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті у банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина".

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого.

Особам, які одночасно належать до декількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі.

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КМДА, Великдень, Київ, Допомога.
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