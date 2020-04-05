Скачать
Неділя, 05.04.2020
Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян
Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!
"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!

В окупованому Криму блокують українські інформаційні сайти

В окупованому Криму блокують українські інформаційні сайти
17:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Кримській правозахисній групі зауважили, що порівняно з моніторингом за грудень 2019 року, кількість заблокованих сайтів збільшилася.

В окупованому Криму провайдери у дев’яти населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів. Про це йдеться у проведеному в лютому-березні 2020 року моніторингу від Кримської правозахисної групи (КПГ).

"У Криму 10 провайдерів у 9 населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір і Свідків Єгови", - йдеться у результатах моніторингу.

Крім того, як мінімум 3 українські інформаційні сайти у цих провайдерів доступні лише частково.

У дрижини і дітей паломника зі США, який помер в Умані, виявили коронавірус

У КПГ зазначили, що, станом на кінець березня, ці провайдери не дають доступ мінімум до 25 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, Радіо Хаят, Фокус, Главком, Центр журналістських розслідувань, ТонеТо , Депо, Українська правда, РБК Україна, Укрінформ, Лівий берег, Дзеркало тижня, Стрічка, Апостроф, Головне та Blackseanews, а також сайти соціальних мереж LinkedIn і Telegram, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

"У 5 провайдерів з 10 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність". Cайт АТР блокують 3 провайдери, а сайт "Інформаційного опору" блокують 2 провайдери з усіх перевірених", - йдеться у результатах моніторингу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Медиа, Сайт, Крим, ЗМИ, Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!
02 Рома цікавиться придбанням трьох футболістів гірників
03 Левен Кюрзава може стати гравцем Барселони безкоштовно
04 Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
05 В день народження Хіта Леджера, згадуємо, як створювалась роль лиходія Джокера
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На завтра прогнозують до +18°
На завтра прогнозують до +18°
У Запоріжжі громадський транспорт буде працювати попри карантин (Фото)
У Запоріжжі громадський транспорт буде працювати попри карантин (Фото)
Окупанти обстріляли із забороненої зброї позиції ЗСУ
Окупанти обстріляли із забороненої зброї позиції ЗСУ
По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі
По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся