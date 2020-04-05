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Окупанти порушували тишу біля шести населених пунктів

Окупанти порушували тишу біля шести населених пунктів
20:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Російські окупаційні війська у неділю 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий зазнав поранення. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж 5 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили вчасно припинили ворожі провокації", - йдеться у повідомленні.

Після опівночі російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Кам’янки. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби.

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Зранку ворог випустив чотири міни 120-го калібру по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове, а опівдні відкрив вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї по околицях Авдіївки.

Із гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномета калібру 82 мм зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї - оборонців Кримського.

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

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Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ООС.

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Донбас, ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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